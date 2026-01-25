ho. Mobile: il 5G diventa gratuito per i clienti più fedeli

Arriva una novità concreta per una parte della base clienti di ho. Mobile. L’operatore ha avviato in queste ore l’invio di comunicazioni ufficiali via SMS per confermare l’attivazione gratuita del 5G a favore degli utenti più storici, cioè quelli attivi da almeno quattro anni. Nessun costo aggiuntivo e nessuna richiesta da inviare: l’upgrade viene applicato in automatico.

Attivazione progressiva, ora diventa ufficiale

La scelta non nasce dal nulla. Già nelle settimane precedenti ho. Mobile aveva iniziato ad abilitare il 5G gratuitamente a una parte dei clienti della prima ora, ma ora l’iniziativa viene estesa in modo più strutturato. Il passaggio dalla rete 4G al 5G avviene in maniera automatica, senza modifiche all’offerta attiva e senza interventi manuali.

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L’obiettivo è premiare la fedeltà, trasformando il 5G da opzione riservata a pochi in un beneficio stabile per chi è con l’operatore da più tempo. Una mossa che rafforza il posizionamento di ho. Mobile in una fase di mercato sempre più competitiva.

Rete e prestazioni disponibili

Con il 5G attivo, la navigazione avviene sfruttando l’infrastruttura condivisa Fastweb + Vodafone. Le velocità teoriche arrivano fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload. Valori che restano indicativi, perché legati alla copertura e alle condizioni di rete, ma che rappresentano un netto salto rispetto al 4G.

Resta fondamentale il requisito del dispositivo compatibile. In assenza di uno smartphone 5G, la connessione continua a funzionare in 4G, con velocità fino a 300 Mbps.

Cosa cambia per i clienti meno anziani

Chi è cliente da meno di quattro anni e non ha sottoscritto un’offerta con 5G incluso può comunque accedere alla nuova rete tramite opzioni dedicate. È possibile attivare ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese oppure aderire al programma ho.+ a 1,99 euro al mese. Entrambe le soluzioni sono gestibili dall’app ufficiale, disponibile per Android e iOS.