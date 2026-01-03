ho. Mobile continua con 150 giga in 5G e primo mese incluso

Se si parla di ottime offerte mobili che puntano sulla semplicità, alcune proposte riescono a emergere sicuramente più di altre. Tutto grazie ad una formula concreta e facilmente comprensibile. È il caso della nuova offerta di ho. Mobile, che aggiorna il proprio listino con una soluzione pensata per chi cerca molti dati, costi chiari fin dall’inizio e un’esperienza di attivazione senza complicazioni.

Il cuore dell’offerta è il canone mensile, fissato a 9,95 euro al mese per sempre. Una cifra che include minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e 150 giga di traffico dati con 5G incluso. Il primo mese è in omaggio, dettaglio che consente di iniziare a utilizzare il servizio senza un immediato addebito del canone mensile.

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Costi iniziali chiari e senza sorprese

Per quanto riguarda l’attivazione, ho. Mobile adotta una struttura molto trasparente. Portando il proprio numero, il costo una tantum parte da 2,99 euro e varia in base all’operatore di provenienza. Chi preferisce richiedere un nuovo numeropaga comunque 2,99 euro. In entrambi i casi la SIM è gratuita e viene richiesta una prima ricarica da 10 euro, necessaria per coprire il costo dell’offerta. Sommando le voci iniziali, il primo importo complessivo da sostenere è pari a 12,99 euro.

Per chi desidera ridurre ulteriormente i tempi di attivazione, è disponibile anche la eSIM, proposta al costo di 1,99 euro. Questa opzione consente di attivare l’offerta in pochi minuti, senza attendere la consegna della SIM fisica, rendendo il passaggio ancora più rapido.

Tre modalità di attivazione tra online e punti vendita

Uno degli elementi distintivi dell’offerta ho. Mobile è la varietà di modalità di attivazione disponibili. È possibile pagare online e ricevere la SIM a casa, per poi completare l’attivazione tramite app, anche con SPID, oppure presso edicole e tabaccherie. In alternativa, la SIM può essere ritirata e attivata direttamente in edicola, con pagamento in contanti o con carta. La novità più recente riguarda l’attivazione completamente digitale tramite eSIM, che unisce pagamento online e attivazione immediata.

A completare il quadro c’è l’assistenza inclusa via WhatsApp, canale ormai centrale per una gestione rapida delle richieste. L’offerta si presenta così come una soluzione equilibrata, pensata per chi desidera un pacchetto completo, costi prevedibili e libertà di scelta anche nella fase di attivazione.