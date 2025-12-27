Ho. Mobile amplia i confini digitali con più dati all’estero

Ammettiamolo: la maggior parte di noi si ricorda di controllare le soglie del roaming solo quando il portellone dell’aereo si chiude o mentre stiamo già varcando il confine in auto. In quel momento inizia il solito calcolo mentale ansioso: “Quanti Giga ho? Mi basteranno per le mappe o devo andare a caccia di ogni Wi-Fi aperto?”. Se siete clienti ho. Mobile, la buona notizia è che l’operatore ha deciso di farvi un regalo anticipato, giocando d’anticipo su quelle regole europee che di solito arrivano con la lentezza di un bradipo a gennaio.

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Viaggiare in UE e UK senza pensieri grazie a Ho. Mobile!

Invece di aspettare il brindisi di Capodanno per adeguarsi alla normativa “roaming zero”, ho. Mobile ha già ricalibrato i suoi sistemi. In pratica, hanno abbassato il costo all’ingrosso dei dati (che passa da 1,3 a 1,1 euro per Giga), il che si traduce matematicamente in un pacchetto più generoso per noi utenti, senza che dobbiamo muovere un dito o sborsare un centesimo in più. È una di quelle rare volte in cui la burocrazia europea lavora a nostro favore e l’operatore non perde tempo a girarci il vantaggio.

Ma non è solo una questione di numeri e Giga in più. La mossa davvero interessante riguarda la geografia dei nostri viaggi. Mentre molti operatori hanno approfittato della Brexit per iniziare a farci pagare il traffico dati a Londra come se fossimo in mezzo all’oceano, ho. Mobile ha deciso di mantenere il Regno Unito nel “club” dei paesi inclusi. Non solo: ha allargato i confini anche a Ucraina e Moldavia. Questo significa che se vi capita di viaggiare in queste zone per lavoro o per piacere, non dovrete più preoccuparvi di disattivare i dati cellulari non appena atterrati per paura di trovare un conto salatissimo al ritorno.

Per darvi un’idea concreta di cosa cambi nelle vostre tasche digitali, pensate che anche chi ha le offerte più economiche, come quella da 5,95 euro, si ritrova con quasi 10 Giga pronti all’uso all’estero. Se invece siete tra quelli che hanno attivato la mostruosa offerta da 300 Giga per navigare senza pensieri, sappiate che in Europa potrete usarne ben 23. È una soglia che permette tranquillamente di gestire mail, social e qualche videochiamata senza l’incubo di restare a secco. In fondo, la libertà di viaggiare significa anche non sentirsi “stranieri” digitali, e questa mossa di ho. Mobile ci permette di varcare i confini con la stessa spensieratezza con cui usiamo lo smartphone sul divano di casa.