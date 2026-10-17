Hisense Speed Oven: microonde e friggitrice, 230 °C in 60 secondi

Hisense allarga la sua offerta dedicata alla cucina con il nuovo Hisense Speed Oven, un elettrodomestico multifunzione che riunisce in un unico corpo microonde, friggitrice ad aria, grill e forno tradizionale. Il punto di partenza sono le esigenze delle famiglie di oggi, che hanno poco tempo ma non vogliono accontentarsi di piatti mediocri. Programmi intelligenti, sistemi di riscaldamento ad alte prestazioni e comandi facili da usare permettono di affrontare ricette molto diverse senza passare da un apparecchio all’altro.

Il dato che colpisce subito riguarda la velocità. Combinando microonde, flusso d’aria 3D e riscaldamento dall’alto, Speed Oven arriva a 230 °C in appena 60 secondi e il classico preriscaldamento praticamente sparisce. Secondo l’azienda i tempi di preparazione si riducono fino al 60% rispetto ai forni tradizionali, con il vantaggio di conservare meglio l’umidità degli alimenti. Per chi ha giornate piene è un aiuto concreto nell’organizzazione dei pasti.

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Tre fonti di calore e un vassoio che cambia le regole

Dietro le prestazioni c’è un sistema che sfrutta tre sorgenti diverse, cioè energia a microonde, aria calda 3D e un riscaldatore in fibra di carbonio. Lavorando insieme distribuiscono il calore attorno al cibo in modo più uniforme rispetto ai sistemi classici, che tendono a spingerlo soprattutto in una direzione.

Il vero protagonista però è lo SpeedHeat Smart Tray, un accessorio con uno speciale gel capace di assorbire l’energia delle microonde e trasformarla direttamente in calore. A differenza del normale microonde, la base del vassoio raggiunge in fretta temperature elevate e scalda il cibo dal basso, migliorando doratura e croccantezza. Il risultato si avvicina parecchio a quello di un forno vero, con una superficie dorata e un interno morbido e succoso. Pizza surgelata, alette di pollo, biscotti e tanti prodotti da forno diventano così più pratici e veloci da preparare.

C’è poi un dettaglio interessante, perché la cavità può essere divisa in due zone termiche indipendenti. Quella superiore è pensata per cotture rapide ad alta temperatura, mentre quella inferiore si presta a riscaldamenti delicati, lievitazioni e preparazioni lente. In questo modo si possono cucinare due pietanze diverse nello stesso momento, limitando il passaggio di aromi e sapori dall’una all’altra.

14 modalità, oltre 40 programmi e una cavità da 28 litri

Sul fronte delle funzioni il dispositivo offre 14 categorie principali di cottura, tra cui Speedy Cook, frittura ad aria, microonde, scongelamento, grill, cottura al forno, tostatura, disidratazione, cottura lenta, cottura combinata e pulizia a vapore. A queste si aggiungono oltre 40 programmi automatici dedicati a pizza, nuggets di pollo, verdure, pasta, riso e molte altre ricette, comodi per chi vuole sperimentare senza impostare a mano ogni parametro. Un solo apparecchio raccoglie così sette funzioni di elettrodomestici differenti e si adatta tanto a un pranzo veloce quanto al riscaldamento degli avanzi o a una cena per tutta la famiglia.

Completano la dotazione il Quick Start per avviare subito il riscaldamento, la modalità ECO pensata per contenere i consumi, il blocco di sicurezza per bambini, un’interfaccia multilingue e la pulizia a vapore che semplifica la manutenzione della cavità.

Anche l’esperienza d’uso ha ricevuto parecchia attenzione. Speed Oven integra comandi touch digitali, un display TFT a colori da 3,5 pollici e una manopola che consente di scorrere le modalità e modificare rapidamente i parametri. Schermo e controlli fisici lavorano insieme per rendere la gestione immediata in ogni fase della preparazione.

Il design flatbed elimina il tradizionale piatto rotante e permette di sfruttare tutta la cavità da 28 litri del nuovo Hisense. Lo spazio interno basta per pietanze più grandi, pizze o più porzioni insieme, mentre le dimensioni esterne restano compatte e l’estetica moderna si inserisce con facilità nelle cucine contemporanee.

Fonte: TecnoAndroid