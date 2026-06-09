Hellblade, Senua torna in un nuovo capitolo: viaggio verso l’aldilà

Senua torna protagonista di una nuova avventura, ma chi sperava in un terzo capitolo numerato della saga dovrà rivedere le proprie aspettative. Durante l’Xbox Games Showcase 2026, infatti, Ninja Theory ha sorpreso tutti riportando in scena la guerriera celtica in un’esperienza inedita, ancora una volta ambientata nell’universo di Hellblade, ma con una struttura che si discosta da quanto visto finora. Il teaser di apertura non ha rivelato granché sul gameplay, eppure è bastato a far capire che il tono resterà quello che ha reso celebre questa serie: intimo, spirituale, a tratti doloroso.

Un viaggio che spinge oltre i confini della vita

La premessa raccontata durante l’evento è di quelle che colpiscono dritto allo stomaco. Questa volta Senua combatterà per raggiungere l’aldilà, affrontando prove e pericoli inediti nel tentativo di ricongiungersi con le persone amate e perdute lungo il cammino della sua esistenza. Un’idea che si incastra alla perfezione con i temi portanti dei due capitoli precedenti, perché sia Hellblade: Senua’s Sacrifice sia Senua’s Saga: Hellblade II hanno fatto del lutto, della sofferenza e dell’accettazione il cuore pulsante della narrazione.

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Resta un grosso punto interrogativo sulla natura del progetto. Non è chiaro, al momento, se questa nuova storia sia un seguito diretto degli eventi di Hellblade II oppure una vicenda parallela ambientata nello stesso mondo. Ninja Theory ha scelto la via del riserbo assoluto, confermando soltanto che si tratterà di un action-adventure con una componente narrativa molto marcata. Le poche immagini diffuse, però, lasciano intuire la volontà di non tradire l’identità artistica della serie: atmosfere cupe, panorami che tolgono il fiato e i consueti richiami alla mitologia nordica sembrano destinati a tornare al centro dell’esperienza.

Un personaggio simbolo del videogioco moderno

C’è un motivo se la figura di Senua continua a essere considerata una delle più complesse e amate dell’intero panorama videoludico. Fin dal debutto del primo capitolo nel 2017, la guerriera è diventata il simbolo dell’approccio autoriale dello studio britannico, capace di tenere insieme spettacolarità e introspezione, con una rappresentazione del trauma psicologico tra le più sensibili mai viste in un videogioco. È proprio questa impronta che rende ogni nuovo annuncio legato al franchise un evento da seguire con attenzione.

Con questo progetto, lo studio sembra deciso a proseguire l’esplorazione dei temi che hanno definito la saga, accompagnando la protagonista verso una dimensione del tutto nuova del suo percorso, letteralmente oltre la morte. Per ora non sono stati comunicati né una data di uscita né le piattaforme su cui il gioco arriverà, ma il semplice ritorno di Senua è già bastato a trasformarlo in uno degli annunci più chiacchierati dell’Xbox Games Showcase 2026. Microsoft, peraltro, aveva preparato il terreno puntando i riflettori su Gears E-Day, ma il fascino di questa guerriera ha saputo ritagliarsi comunque uno spazio tutto suo tra mito, dolore e redenzione.