Hardware quantistico: in arrivo il processore da 10.000 qubit

Il panorama del calcolo quantistico si prepara a un significativo cambiamento con l’annuncio di QuantWare riguardo al suo nuovo processore, VIO-40K. Quest’ultimo, infatti, è capace di ospitare 10.000 qubit su un singolo chip. Tale innovazione segna un salto in avanti senza precedenti. Finora, la maggior parte dei sistemi commerciali si era fermata intorno ai 100 qubit, con alcune eccezioni recenti, come i modelli da 105 e 120 qubit presentati da aziende leader del settore. Il nuovo processore non si limita a un aumento numerico dei qubit, ma introduce un approccio architetturale completamente diverso. Mentre le soluzioni precedenti necessitavano di collegare più processori in rete per aggirare i limiti fisici, il VIO-40K concentra la potenza di calcolo su un singolo chip compatto. Ciò grazie a un design basato su chiplet e su uno scaling tridimensionale. Tale struttura consente di mantenere alte prestazioni e affidabilità, pur riducendo l’ingombro fisico e i costi energetici rispetto ai sistemi multi-QPU.

Hardware quantistico: ecco i dettagli sulla novità QuantWare

Un elemento centrale della nuova architettura è la gestione delle comunicazioni interne. Il processore integra 40.000 linee di input-output e collegamenti chip-to-chip ad alta fedeltà, che permettono di mantenere stabili le prestazioni anche con un numero elevato di qubit. Secondo QuantWare, tali miglioramenti offrono una maggiore potenza di calcolo per dollaro e per watt. Posizionando il VIO-40K come una possibile piattaforma di riferimento per la prossima generazione di computer quantistici.

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L’azienda ha, inoltre, ampliato il suo ecosistema di sviluppo con la compatibilità a NVIDIA NVQLink. Tecnologia che consente di integrare calcolo quantistico e calcolo classico ad alte prestazioni con bassa latenza, accessibile tramite NVIDIA CUDA-Q. Tale connessione rende più agevole lo sviluppo di applicazioni complesse e iperscalabili. Aprendo nuove possibilità in campi come chimica, materiali e energia. Il CEO di QuantWare, Matt Rijlaarsdam, ha sottolineato come il nuovo processore elimini le barriere che hanno limitato per anni la scalabilità dei computer quantistici. Trasformando in realtà progetti che fino a oggi erano teorici o economicamente poco sostenibili.