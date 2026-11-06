GTA 6, tre novità assenti in GTA 5: monopattini e meteo dinamico

Il confronto con il passato è inevitabile quando si parla di Grand Theft Auto 6, e in questo caso il nuovo capitolo sembra uscirne più che bene. Il gioco introduce infatti alcune novità che mancavano del tutto in GTA 5: monopattini elettrici, personalizzazione fisica del personaggio e fenomeni atmosferici dinamici. Sono tre elementi diversi tra loro, ma insieme raccontano bene la direzione presa dalla serie. Il seguito non vuole limitarsi a ripetere la formula precedente con una grafica più moderna. Prova invece ad allargare quello che il giocatore può fare all’interno del mondo di gioco.

Un salto in avanti nonostante le critiche

Non tutti gli appassionati hanno accolto con entusiasmo quanto mostrato finora, e qualche voce critica si è fatta sentire. Al netto di queste perplessità, però, GTA 6 dà l’impressione di segnare un passo avanti gigantesco rispetto al predecessore. Il miglioramento riguarda sia l’aspetto tecnico sia il gameplay, cioè il modo concreto in cui si gioca, e non soltanto quello che si vede sullo schermo. È un dettaglio importante, perché un seguito di questa portata viene giudicato soprattutto per ciò che aggiunge all’esperienza. La resa visiva conta, ovviamente, ma da sola non basta a giustificare l’attesa che circonda il titolo di Rockstar.

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Proprio per questo le tre possibilità inedite meritano attenzione. Si tratta di cose che nel capitolo precedente semplicemente non si potevano fare e che ora entrano a far parte del pacchetto. Non sono rivoluzioni isolate. Funzionano piuttosto come tasselli che rendono l’insieme più vario e più vicino alla vita quotidiana di una grande città.

Monopattini, aspetto del personaggio e meteo che cambia

La prima novità riguarda gli spostamenti. Accanto ai mezzi classici della serie, nel nuovo Grand Theft Auto 6 compaiono i monopattini elettrici, un veicolo che in GTA 5 non esisteva. Sembra una piccola aggiunta, eppure dice molto sull’attenzione per i dettagli contemporanei. Un mezzo del genere oggi fa parte del paesaggio urbano di qualsiasi metropoli, e la sua presenza contribuisce a rendere l’ambientazione più credibile e attuale.

Il secondo elemento è la personalizzazione fisica. In questo caso il discorso tocca direttamente il rapporto tra chi gioca e il proprio alter ego digitale. Poter intervenire sull’aspetto del personaggio è una possibilità che il predecessore non offriva in questi termini, e che aggiunge un livello di coinvolgimento in più. Il protagonista smette di essere una figura immutabile e diventa qualcosa su cui si può agire nel corso dell’avventura.

Infine ci sono i fenomeni atmosferici dinamici, forse la novità più legata al lato tecnico. Il meteo non è più un semplice sfondo, ma un sistema che si muove e si trasforma. Anche questa è una funzione assente in GTA 5, e il suo impatto potenziale va oltre la pura estetica: un ambiente che cambia aspetto e condizioni rende ogni sessione meno prevedibile e il mondo di gioco più vivo.

Messe una accanto all’altra, queste tre aggiunte mostrano in modo abbastanza chiaro dove si colloca il distacco tra i due capitoli. Il nuovo GTA 6 amplia le opzioni a disposizione del giocatore su fronti molto diversi, dal modo di muoversi in città all’aspetto del protagonista fino al comportamento del clima. Sono almeno tre, dunque, le cose che si potranno fare nel nuovo episodio e che mancavano del tutto nel suo predecessore.

Fonte: TecnoAndroid