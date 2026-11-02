GTA 6 Online nel 2027? La previsione di Bank of America

Il debutto di GTA 6 Online potrebbe arrivare già nei primi mesi del 2027, a poca distanza dall’uscita del gioco principale. A sostenerlo è Bank of America, che in una nota destinata agli investitori indica proprio il futuro di GTA Online come una delle leve di crescita più importanti per Take Two Interactive. Rockstar Games non ha però confermato nulla sulla data di lancio della componente online del nuovo capitolo della serie. La previsione va quindi presa con la giusta prudenza, almeno finché lo studio non deciderà di sbilanciarsi.

La previsione di Bank of America e i numeri del titolo in Borsa

Secondo l’istituto, una nuova versione dell’esperienza multigiocatore potrebbe vedere la luce nel primo trimestre del 2027, cioè tra gennaio e marzo. La banca è convinta che il mercato non stia ancora dando il giusto peso al potenziale commerciale di quello che viene chiamato GTA Online 2.0. Chiunque abbia seguito il percorso del vecchio GTA Online dal lancio fino a oggi conosce bene la sua forza economica. Gli analisti si aspettano che il successore diventi a sua volta una fonte di ricavi di primo piano per l’editore.

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Nella nota la raccomandazione è piuttosto netta: conviene puntare sul titolo della società in vista del lancio di GTA 6. Per gli esperti della banca le azioni restano sottovalutate, anche dopo un periodo tutt’altro che brillante. Dall’inizio del 2026 il titolo ha perso circa il 21% del proprio valore ed è sceso nel corso della settimana sotto quota 170 euro circa. Il confronto con il massimo degli ultimi dodici mesi, che si aggirava intorno ai 225 euro, rende bene l’idea del calo. Eppure Bank of America conferma la propria raccomandazione di acquisto con un obiettivo di prezzo di circa 280 euro per azione. Il nuovo target è più basso del precedente, che si attestava sui 325 euro circa, ma rispetto alle quotazioni attuali implicherebbe comunque un rialzo potenziale superiore al 60%.

Perché il nuovo GTA Online fa così gola agli investitori

Le attese sono altissime e non certo per caso. Il GTA Online attuale continua a generare guadagni importanti ancora oggi grazie alle microtransazioni e ai contenuti aggiuntivi pubblicati nel tempo. Gli analisti pensano che il nuovo capitolo possa spingere ancora più in là questo modello di business, invogliando i giocatori a trascorrere più ore nel mondo di gioco e di riflesso a spendere di più per i contenuti disponibili.

Per ora Rockstar presenta GTA 6 come un’avventura pensata per il giocatore singolo. Questo però non chiude affatto la porta all’arrivo di una modalità online in un secondo momento. Lo schema, del resto, è già noto. Sia GTA 5 sia Red Dead Redemption 2 sono stati pubblicati inizialmente senza le rispettive modalità multiplayer, che sono state aggiunte soltanto più avanti.

Bank of America ipotizza anche che la finestra tra gennaio e marzo 2027 possa coincidere con l’arrivo della versione PC di GTA 6, un altro passaggio capace di portare entrate consistenti nelle casse di Take Two. Anche in questo caso si parla di una stima degli analisti e non di un periodo di lancio annunciato in via ufficiale. Il calendario confermato fissa per ora l’uscita di GTA 6 al 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il possibile debutto della componente online nei mesi successivi rimane quindi un’ipotesi tutta da confermare, mentre le aspettative finanziarie intorno al gioco si spingono già ben oltre le vendite iniziali.

Fonte: TecnoAndroid