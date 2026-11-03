GTA 6 fa risparmiare 4.300 euro? Il calcolo di un milionario

Il lancio di GTA 6, atteso per il 19 novembre 2026, viene spesso raccontato attraverso trailer, indiscrezioni e dettagli sulla mappa. Stavolta però l’attenzione si è spostata sui conti in tasca dei giocatori. Secondo un video diventato virale in pochissimo tempo, il nuovo capitolo firmato Rockstar Games costerebbe circa 86 euro ma permetterebbe di risparmiarne oltre 4.300, semplicemente restando a casa a giocare invece di uscire la sera.

L’autore di questa curiosa provocazione è Mark Tilbury, milionario britannico che ha costruito la propria fortuna tra giocattoli, elettronica e intrattenimento digitale. Sui social conta un seguito enorme, con quasi 20 milioni di iscritti sparsi tra i vari canali. Nel filmato lo si vede all’interno di un negozio nel Regno Unito mentre prende in mano una confezione espositiva di Grand Theft Auto 6 e spiega ai suoi follower perché acquistare il gioco, sul lungo periodo, potrebbe trasformarsi in un affare economico vero e proprio.

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Il conto delle ore tra storia principale e mappa di Leonida

Il ragionamento parte da un’idea piuttosto semplice, cioè il rapporto tra quanto si spende e quante ore di intrattenimento si ottengono in cambio. Tilbury ipotizza un prezzo di listino di circa 86 euro e una campagna principale che dovrebbe durare intorno alle 80 ore. Facendo due calcoli, ogni ora di gioco costerebbe poco più di un euro.

Il punto però è che GTA 6 non si ferma alla trama. Il creator sottolinea come le missioni secondarie e l’esplorazione di un mondo aperto così vasto allunghino parecchio la vita del titolo. Mettendo tutto insieme, il costo orario scenderebbe a circa 43 centesimi, una cifra che fa sembrare quasi irrisorio l’investimento iniziale.

Da qui la proiezione successiva. Immaginando di dedicare al gioco quattro ore ogni sera, servirebbero più o meno cinquanta serate di fila per scoprire davvero ogni angolo dello stato immaginario di Leonida, l’ambientazione scelta da Rockstar per questo nuovo capitolo.

Il paragone con le uscite serali e i 4.300 euro risparmiati

È proprio su quelle cinquanta sere che il milionario costruisce il confronto più efficace del video. Cosa succederebbe se lo stesso tempo venisse speso fuori casa? Tilbury stima una spesa media di circa 86 euro a serata tra cena, qualche drink e altre attività. Moltiplicata per cinquanta giorni consecutivi, la cifra complessiva arriverebbe a circa 4.300 euro. Restare sul divano con Grand Theft Auto 6, a fronte di un esborso iniziale che non arriva a 90 euro, garantirebbe invece la stessa quantità di svago con un impatto minimo sul conto corrente. Il messaggio è chiaro, anche se volutamente paradossale. Il videogioco viene presentato come un’alternativa economica per riempire il tempo libero, con un tono pensato apposta per girare sui social e attirare visualizzazioni.

Ovviamente nel calcolo mancano alcune voci non proprio trascurabili. Il risparmio promesso da Tilbury non tiene conto della console o del computer necessari per far girare il gioco, né del televisore e di tutto il resto dell’attrezzatura. Una dimenticanza che ridimensiona un po’ i numeri, ma che non ha impedito al video di diffondersi rapidamente tra gli appassionati in attesa del 19 novembre.

Fonte: TecnoAndroid