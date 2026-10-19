GTA 6: centinaia di interni esplorabili e una trama più matura

GTA 6 si conferma uno dei progetti più ambiziosi mai portati avanti da Rockstar Games, e le ultime informazioni emerse sul gioco lo dimostrano bene. Il nuovo capitolo della saga offrirà centinaia di interni esplorabili tra edifici e locali, ma soprattutto una trama più matura e intima, per certi versi più vicina a Red Dead Redemption 2 che a GTA 5.

I dettagli arrivano da uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo, raccontato da un giornalista che ha potuto assistere a una presentazione a porte chiuse. Durante l’incontro Jennifer Kolbe, responsabile del publishing di Rockstar, insieme ai director Aaron Garbut, Phil Hooker e Rob Nelson, ha mostrato diverse sequenze di gameplay e ha spiegato la filosofia che sta guidando il lavoro sul titolo.

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Una Vice City piena di luoghi da visitare

L’aspetto che ha colpito di più riguarda la quantità di spazi accessibili sulla mappa. Stando a quanto mostrato dagli sviluppatori, il nuovo Grand Theft Auto non si limiterà a proporre una città affollata di attività e NPC, ma includerà “centinaia” di edifici e stanze visitabili liberamente. Si parla di negozi e altri locali simili alla palazzina vista nella prima parte della presentazione gameplay di fine agosto.

Nel corso della dimostrazione Nelson ha preso il controllo di Jason e ha chiamato Lucia per passare un po’ di tempo insieme. I due hanno fatto una passeggiata in un parco, con la possibilità di tenersi per mano grazie a un comando dedicato, e poi si sono spostati in palestra, dove ognuno ha svolto attività diverse. Più tardi la coppia è entrata in una banca per valutare un possibile colpo, salvo poi rinunciare per via delle troppe guardie presenti. Il ripiego è stato il retro di quella che sembrava una stazione di servizio, dove hanno disattivato un allarme e portato via del denaro senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Proprio in quel momento Rockstar ha sottolineato l’esistenza di “centinaia” di piccoli interni da scoprire, lasciando intendere un livello di interattività e una cura del dettaglio decisamente superiori rispetto ai capitoli precedenti della serie.

Jason e Lucia, un racconto più umano

Le novità non si fermano al gameplay. Anche la narrazione sembra prendere una strada diversa rispetto a GTA 5. Il rapporto tra i due protagonisti appare molto più vicino all’approccio scelto per Red Dead Redemption 2 che al tono cinico ed esagerato dell’ultimo Grand Theft Auto. La storia, a quanto pare, ruota attorno a due persone che apprezzano davvero la reciproca compagnia, una scelta che potrebbe portare a un racconto più umano e sfumato rispetto a quello del capitolo uscito nel 2013.

Le interazioni viste nel filmato vanno esattamente in questa direzione. Oltre alle attività condivise, Jason e Lucia possono baciarsi, trascorrere del tempo insieme e prendere decisioni comuni mentre esplorano Vice City. Se queste impressioni troveranno conferma nella versione definitiva, GTA 6 potrebbe segnare un cambio di tono importante per il franchise, affiancando alla satira e all’azione di sempre una vicenda più emotiva, costruita attorno al legame tra i due personaggi principali.

Rockstar intanto continua a ritoccare il gioco a ridosso del lancio, e l’attesa è ormai agli sgoccioli. GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 19 novembre, mentre la versione PC potrebbe vedere la luce qualche mese più tardi, almeno secondo un recente report.

Fonte: TecnoAndroid