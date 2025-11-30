GPU e AI: perché il prezzo delle schede video sta per salire ancora

Negli ultimi tempi si respira un’atmosfera un po’ strana nel mondo dell’hardware, quella sensazione da “ok, prepariamoci che sta arrivando l’ennesima ondata”. Ed è proprio quello che sta succedendo con le schede video. Non è paranoia, non è pessimismo: è semplicemente il risultato di una serie di segnali che si stanno allineando, e che ormai sono difficili da ignorare. Il settore AI continua a divorare quantità impressionanti di chip di memoria, e quando un mercato così gigantesco inizia a spingere, tutti gli altri ne sentono la scossa. Anche quello del gaming, che di solito naviga a vista, cercando di tenere viva la sua bolla di entusiasmo nonostante il mare in tempesta.

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Radeon 2026: AMD avverte, il rincaro è dietro l’angolo

A confermare questo clima un po’ teso ci si mette anche AMD, che avrebbe già avvertito i partner commerciali: nel 2026 le Radeon costeranno circa il 10% in più. Non è una voce casuale, ma un’avvertenza che si inserisce in una situazione già complicata dalla scarsità delle memorie. E quello che rende la notizia ancora più interessante è che non si tratta neanche del primo aumento. Ce n’è stato uno precedente, solo che in quel caso AMD aveva deciso di “ingoiarselo” da sola, sacrificando parte del margine per evitare che il prezzo finale schizzasse. Stavolta, invece, la palla passa ai partner, che potranno decidere se proteggerci dal rincaro o se lasciarlo scivolare direttamente verso il consumatore. E sappiamo bene come sono andate spesso queste cose negli ultimi anni.

La verità è che il gaming sembra vivere in un perenne dopoguerra economico. Appena ti rilassi un attimo, spunta una nuova emergenza: prima il boom delle crypto, poi la pandemia, adesso l’AI. Ogni volta che c’è un settore che esplode, noi videogiocatori ci ritroviamo a fare i conti con scaffali vuoti, modelli introvabili e prezzi che sembrano presi da un universo parallelo. È quasi buffo pensare che perfino AMD, che con le ultime generazioni aveva puntato tutto sul rapporto qualità-prezzo, si sia trovata a rincorrere i suoi stessi listini, incapace di piazzare GPU al prezzo “che sulla carta sembrava realistico”.

Forse l’unica nota positiva, proprio in queste settimane, arriva dal Black Friday. Qualche RX 9070 XT è finalmente spuntata a valori più vicini a quelli promessi, come un piccolo miraggio in mezzo a mesi di rincari sfiancanti. E quindi, se stai anche solo lontanamente pensando di aggiornare la tua postazione, vale la pena dare un’occhiata adesso, perché quello che verrà dopo potrebbe non essere altrettanto gentile. È un po’ la storia di questo settore: quando passa un treno, conviene salirci prima che il biglietto aumenti di nuovo.