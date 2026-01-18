Govee porta la domotica all’aperto con luci solari e IP67

Sembra proprio che in casa Govee non conoscano il significato della parola riposo. Mentre molti brand, dopo la tempesta di annunci del CES di Las Vegas, preferiscono tirare i remi in barca e aspettare che il mercato digerisca le novità, loro hanno deciso di premere di nuovo sull’acceleratore. Senza troppi squilli di tromba, hanno fatto apparire nella sezione dei prodotti in arrivo una nuova chicca per chi ama curare l’estetica del proprio giardino o del terrazzo: le Outdoor Filament String Lights. È una mossa curiosa, quasi un “teaser” silenzioso che suggerisce un lancio imminente, anche se, come spesso accade in questi casi, i dettagli ufficiali vengono centellinati con estrema prudenza.

Govee svela nuove luci smart da esterno con filamento a quattro colori

Quello che colpisce subito è la scelta estetica. Govee ha messo da parte per un attimo i design ultra-moderni o le forme geometriche spinte per abbracciare un look decisamente più senza tempo. Stiamo parlando delle classiche lampadine a goccia, quelle che richiamano immediatamente l’atmosfera dei bistrot parigini o delle cene estive sotto un pergolato. Vetro trasparente, finiture nere e un filamento interno che promette miracoli in termini di atmosfera. Ogni bulbo nasconde infatti una tecnologia a quattro colori, pensata per mescolare sapientemente tonalità calde e riflessi decorativi. Certo, con una luminosità dichiarata di 120 lumen per il bianco, non aspettatevi di poterci illuminare un campo da calcetto; l’obiettivo qui è creare un ambiente intimo, accogliente e visivamente appagante.

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Ma non lasciatevi ingannare dal loro aspetto “vintage”, perché sotto il cofano c’è tutta la tecnologia necessaria per sopravvivere alla vita all’aria aperta. La certificazione IP67 è una garanzia non da poco contro pioggia e polvere, mentre la protezione UV assicura che il sole estivo non finisca per cuocere e sbiadire le plastiche nel giro di una stagione. La vera comodità però sta nel sistema di alimentazione. Govee ha previsto una batteria integrata da 4.800 mAh alimentata da un pannello solare, il che significa poter posizionare le luci anche nell’angolo più remoto del giardino senza dover impazzire con prolunghe e canaline elettriche.

Rimangono però dei punti interrogativi che solleticano la curiosità degli appassionati. Non sappiamo ancora quanto sia lunga effettivamente la catena luminosa, né quante lampadine siano presenti nel pacchetto standard. E poi c’è il grande tema della domotica smart: ci sarà il supporto a Matter per un’integrazione totale con ogni ecosistema? Govee per ora tace, ma conoscendo il brand, è difficile che manchi la gestione app per personalizzare scenari e colori. Se il prezzo dovesse allinearsi ai circa 90 euro delle soluzioni attuali, queste stringhe luminose potrebbero diventare il prossimo oggetto del desiderio per chi vuole trasformare un semplice balcone in un angolo di puro relax tecnologico.