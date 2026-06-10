GoPro in crisi: rischio default e dubbi sulla continuità aziendale

GoPro sta attraversando un periodo davvero complicato, e a dirlo non sono indiscrezioni di mercato ma i numeri messi nero su bianco dall’azienda stessa. Il marchio che per anni ha fatto rima con avventura, riprese estreme e contenuti adrenalinici si trova oggi a fare i conti con una crisi finanziaria che ha già acceso più di un campanello d’allarme tra gli investitori. Le difficoltà emergono chiaramente dal rapporto annuale legato al 2025 e dai risultati del primo trimestre del 2026, due documenti che raccontano una storia tutt’altro che rassicurante.

Conti in rosso e dubbi sulla continuità

Il quadro che esce fuori dai bilanci non lascia molto spazio all’ottimismo. GoPro parla apertamente di dubbi sulla propria continuità aziendale, una formula che nel linguaggio finanziario pesa parecchio. Tradotto in parole semplici, significa che l’azienda fatica a garantire di poter andare avanti senza intoppi nel breve periodo. A complicare ulteriormente le cose c’è il rischio concreto di un default, ossia l’impossibilità di far fronte agli impegni economici presi.

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Le perdite registrate non sono certo una novità per chi segue da vicino le vicende del marchio, ma quello che colpisce è l’intensità con cui i conti sono peggiorati. I ricavi, una volta solidi, hanno subito una contrazione importante nel corso del 2025. Meno entrate, più costi da sostenere, e un mercato che nel frattempo è cambiato profondamente: una combinazione che ha messo sotto pressione la struttura finanziaria della società in modo evidente.

Un mercato che è cambiato sotto i piedi

La parabola di GoPro racconta bene cosa succede quando un prodotto, per quanto innovativo, smette di essere indispensabile. Le action cam hanno avuto il loro momento di gloria, quando rappresentavano l’unico modo per immortalare imprese sportive e momenti estremi con una qualità decente. Poi qualcosa si è rotto. Gli smartphone sono diventati sempre più capaci, in grado di registrare video stabilizzati e di alta qualità senza bisogno di accessori dedicati, e la nicchia che un tempo apparteneva esclusivamente al marchio si è ristretta giorno dopo giorno.

Il calo dei ricavi nel 2025 va letto anche in questa chiave. Non si tratta soltanto di una gestione interna da rivedere, ma di un’intera categoria di prodotti che ha perso parte del suo appeal commerciale. La concorrenza, intanto, non è rimasta a guardare, e altri produttori hanno saputo ritagliarsi spazi che prima erano dominio incontrastato di GoPro.

Quello che gli investitori osservano con maggiore preoccupazione è proprio la combinazione di questi fattori. Da un lato i conti che peggiorano, dall’altro un contesto di mercato che non offre segnali di ripresa immediata. Le ammissioni contenute nei documenti ufficiali, con quei riferimenti espliciti alla continuità aziendale e al rischio di insolvenza, hanno fatto suonare l’allarme in modo difficile da ignorare.

Il primo trimestre del 2026 ha confermato la tendenza già delineata nei mesi precedenti, senza quel cambio di rotta che molti speravano di vedere. Per un brand che è stato sinonimo di un’intera categoria di prodotti, la sfida adesso è quella di dimostrare di poter sopravvivere in uno scenario completamente diverso da quello che ne aveva decretato il successo iniziale.