Google vuole rendere l’AI davvero personale con Personal Intelligence

Il prossimo passo di Google nel campo dell’intelligenza artificiale è renderla realmente personale. L’azienda ha presentato Personal Intelligence, un nuovo servizio sperimentale e opzionale che punta a cambiare il modo in cui l’AI interagisce con gli utenti, passando da risposte generiche a suggerimenti costruiti sul contesto individuale.

La novità è disponibile inizialmente all’interno dell’app Gemini, per ora solo negli Stati Uniti, e si basa su un principio semplice ma ambizioso: con il consenso esplicito dell’utente, l’AI può collegare tra loro le informazioni già presenti nell’ecosistema Google — come Gmail, Google Foto, Ricerca e cronologia YouTube — per offrire risposte più pertinenti e mirate.

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Dall’assistente generico a quello “contestuale”

A differenza dei tradizionali assistenti, Personal Intelligence non si limita a rispondere a una domanda isolata. L’obiettivo è “unire i puntini” tra dati diversi per capire meglio chi sta chiedendo qualcosa e perché.

Un esempio pratico riguarda i viaggi. Cercando “cosa vedere a New York”, Gemini non si fermerebbe più a un elenco standard di attrazioni. Potrebbe invece incrociare una prenotazione trovata in Gmail con interessi emersi nel tempo — come le fotografie ricavate dalle immagini in Google Foto — e suggerire luoghi meno scontati ma più in linea con i gusti personali. Lo stesso approccio vale per problemi più pratici, ad esempio per cambiare le ruote dell’auto.

Un salto rispetto al passato

Gemini era già in grado di recuperare informazioni dalle app Google, ma con l’arrivo di Gemini 3 il cambio di passo sta nel ragionamento sui dati. L’AI non si limita più a pescare contenuti su richiesta: è in grado di interpretare il contesto, collegare una conversazione email a un video visto su YouTube o individuare schemi e preferenze nella libreria fotografica, senza che l’utente debba indicare esplicitamente dove cercare.

Il tutto avviene in modalità opt-in, un dettaglio tutt’altro che secondario in un momento in cui il tema della privacy resta centrale nel dibattito sull’AI.

Con Personal Intelligence, Google prova quindi a spostare l’asticella: non solo un’AI più potente, ma un’AI che conosce meglio l’utente. Resta da capire se questo approccio riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra utilità, fiducia e controllo dei propri dati.