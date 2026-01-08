Google TV: migliora l’interfaccia con Gemini

Chiunque abbia una smart TV in casa lo sa: sulla carta dovrebbero semplificarci la vita, ma spesso ottengono l’effetto opposto. Interfacce piene di riquadri, suggerimenti che non c’entrano nulla con i propri gusti, impostazioni nascoste in menù infiniti. È un problema così evidente che persino i produttori non fanno più finta di niente. Ed è proprio partendo da tale consapevolezza che, al CES 2026, Google ha deciso di spingere forte su Gemini, annunciando una serie di novità pensate per rendere Google TV più chiara, intelligente e, soprattutto, più umana nel modo in cui interagisce con chi la usa. La prima cosa che salta all’occhio è il nuovo framework visivo, che cambia il modo in cui si esplorano contenuti e argomenti. Gemini non si limita più a rispondere con testo secco, ma costruisce vere risposte “a schermo”, mescolando immagini, video e informazioni aggiornate in tempo reale.

Google TV: ecco cosa cambia con l’arrivo di Gemini

Quando il tema si fa più articolato, entrano in scena delle sezioni di approfondimento dal taglio narrativo, pensate per accompagnare l’utente passo dopo passo, senza dare mai la sensazione di perdersi. L’idea è rendere la TV uno spazio condiviso, comprensibile anche per chi non ha voglia o tempo di smanettare. Ma il cambiamento più concreto riguarda le impostazioni. Gemini introduce un approccio basato sul linguaggio naturale. Dire che lo schermo è troppo scuro o che i dialoghi si sentono male non sarà più uno sfogo a vuoto. Ora l’assistente capirà il problema e agirà su luminosità, contrasto o audio, senza passaggi intermedi.

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C’è spazio anche per la componente più personale e creativa. Gemini arriva su Google Foto e permette di cercare persone, eventi o momenti specifici della propria libreria dalla TV. Non solo: grazie a Photos Remix, le immagini possono essere trasformate in tempo reale con stili artistici, oppure montate in presentazioni immersive. A ciò si aggiunge l’integrazione di strumenti come Nano Banana e Veo, che aprono la porta alla creazione di contenuti multimediali originali. Le prime TV a ricevere tali novità saranno alcuni modelli TCL, con un’estensione graduale ad altri dispositivi Google TV nei mesi successivi. La direzione, però, è già chiara: meno complessità, più dialogo.