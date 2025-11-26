Google Tasks: in arrivo le scadenze per le attività

Un’applicazione ad esempio molto amata dagli utenti e soprattutto da coloro che lavorano in campo aziendale e di produttività è Google tasks, l’applicazione infatti consente di organizzare finemente gli impegni e l’obiettivi sia della giornata che della settimana in modo da tenerli sempre a portata di mano e rendersi conto a che punto si è con il proprio lavoro e con la propria routine produttiva.

Trattandosi ovviamente di un’applicazione di Google, quest’ultima gode di tutta la campagna di aggiornamenti che l’azienda porta avanti regolarmente per le proprie piattaforme, non a caso al pari di tutte le altre applicazioni riceve aggiornamenti costanti che puntano a migliorarne l’esperienza d’uso garantendo nuove funzionalità in modo costante a tutti gli utenti.

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È recentemente Google, ovviamente ha pensato anche a quest’ultima e ha rilasciato un nuovo update che introduce un interessante novità, stiamo parlando delle scadenze, nello specifico vere e proprie scadenze temporali che indicano all’utente quando un determinato compito scadrà in modo da farlo rendere conto in modo più consapevole sulla urgenza di una determinata attività.

Nuova feature

La nuova funzionalità dunque consentirà di impostare una scadenza per una determinata attività e come se non bastasse l’applicazione avvertirà l’utente qualche giorno prima dell’arrivo della scadenza e il giorno stesso non appena la scadenza verrà sforata, come se non bastasse l’applicazione consentirà di ordinare gli impegni e gli obiettivi proprio in ordine di scadenza da quella più imminente a quella meno imminente, lasciando gli impegni privi di una scadenza in basso nella lista dove come potete immaginare vengono relegate le attività con meno importanza.

Attualmente la funzionalità e ovviamente in fase di test e verrà rilasciata prossimamente dopo che Google avrà raccolto i feedback della propria community, ovviamente per godere di tutte le funzionalità più aggiornate assicuratevi di avere l’applicazione con l’ultimo date installato ogni giorno.