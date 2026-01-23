Google Stadia: addio ai tool, c’è speranza per il controller

Con la chiusura dell’ultimo tool ufficiale di Google Stadia, il futuro della piattaforma sembra sempre più alle spalle. Lo strumento che permetteva di convertire il controller Stadia in un dispositivo Bluetooth è stato eliminato, segnando la fine di qualsiasi supporto diretto da parte di Google. Ma per chi ha ancora un controller funzionante, non tutto è perduto: grazie al lavoro della comunità tech, è possibile continuare a utilizzare il gamepad su PC, console o dispositivi mobili.

Il controller che rinasce

Quando Stadia era attivo, il tool online permetteva di trasformare il controller Wi‑Fi in un normale gamepad Bluetooth. Così facendo, gli utenti potevano sfruttarlo al di fuori dell’ecosistema Stadia, giocando su Steam, piattaforme di cloud gaming o smartphone. Ora che lo strumento ufficiale non esiste più, la comunità di sviluppatori indipendenti ha salvato una copia funzionante e la mantiene accessibile tramite repository online.

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Il procedimento è semplice: collegando il controller via USB al computer e avviando il software, si aggiorna il firmware per abilitare il Bluetooth. Da quel momento, il gamepad si comporta come un controller tradizionale, senza bisogno del servizio Stadia attivo. Questo permette di riutilizzare un hardware ancora valido e di ridurre sprechi elettronici, dando nuova vita a un dispositivo altrimenti destinato a restare fermo in un cassetto.

Perché può fare la differenza

La rimozione del tool ufficiale era inevitabile, considerando che Stadia ha cessato le operazioni principali da tempo. Tuttavia, la possibilità di convertire il controller grazie alla comunità mostra quanto sia forte la cultura del fai-da-te. Anche anni dopo la chiusura, gli utenti possono continuare a sfruttare un accessorio progettato con cura, con ottima ergonomia e caratteristiche ancora competitive.

Alcuni controller possono avere batterie usurate o pad meno reattivi, ma per chi è disposto a fare qualche operazione in più, il risultato è un gamepad moderno pronto per nuove sessioni di gioco. In questo modo, il controller Stadia diventa un simbolo di resilienza tecnologica.