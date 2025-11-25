Google ridisegna la pianificazione dei viaggi con una nuova AI

Google amplia la portata di AI Mode e punta a trasformare l’organizzazione dei viaggi. L’azienda integra funzioni pensate per seguire l’utente dalla ricerca iniziale alla prenotazione finale. Il cuore del nuovo sistema è Canvas, già presente nell’interfaccia come spazio dedicato alla creazione dei contenuti. Questo ambiente diventa ora un pannello per strutturare itinerari, valutare proposte e raccogliere consigli. L’utente indica la meta e il tipo di esperienza desiderata. Canvas propone voli, hotel e attività, usando dati provenienti da Maps e da siti esterni. Tutte le informazioni rilevanti compaiono nello stesso spazio e riducono la necessità di aprire altre schede. Il sistema suggerisce strutture in base ai criteri selezionati e offre confronti basati su prezzi, servizi e recensioni.

Le proposte includono anche ristoranti e attrazioni situati in zone comode rispetto all’alloggio scelto. L’utente può modificare il piano attraverso domande successive senza avviare nuove ricerche. Ogni schema creato resta accessibile nella cronologia. La funzione è disponibile al momento sul web desktop negli Stati Uniti. L’attivazione richiede l’accesso all’esperimento AI Mode e non rappresenta ancora una funzione distribuita globalmente. L’intento è creare un’esperienza più coerente e ridurre il tempo speso per costruire un viaggio completo.

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L’AI gestisce prenotazioni e amplia l’offerta globale dei viaggi

Google introduce capacità agentiche collegate al progetto interno Mariner. La nuova IA esegue ricerche su piattaforme di prenotazione per conto dell’utente. L’utente descrive ciò che desidera e specifica i vincoli principali. L’agente confronta disponibilità reali su vari servizi partner. Le opzioni proposte rispecchiano i parametri indicati e non si limitano a un semplice collegamento esterno. Negli Stati Uniti debutta la prenotazione agentica per ristoranti. L’accesso non richiede l’iscrizione a programmi di test. Altre categorie, come eventi e appuntamenti locali, richiedono invece la registrazione a un programma dedicato. Google mira a integrare anche voli e hotel per completare il ciclo di prenotazione.

L’utente potrà descrivere il viaggio ideale e ottenere combinazioni basate su orari, tariffe e recensioni. L’esperienza sarà arricchita da foto, descrizioni e funzioni di confronto guidate. Il servizio Flight Deals viene esteso in oltre duecento Paesi. Il sistema usa modelli IA per proporre offerte in linea con le preferenze indicate. Il supporto supera le sessanta lingue e rafforza la vocazione internazionale del servizio. L’arrivo delle nuove funzioni dipenderà dalla localizzazione geografica. I tempi per l’Italia non sono ancora stati comunicati.