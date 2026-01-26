Google Ricerca cambia aspetto con nuove opzioni di personalizzazione cromatica

Ricerca Google è rimasta stabile e invariata per quanto riguarda la sua interfaccia. Negli anni infatti ci sono state poche modifiche e sempre la solita impostazione grafica. Adesso però è tempo di cambiamenti. L’azienda sta infatti testando una nuova funzione che consente di intervenire sull’aspetto visivo della pagina dei risultati, introducendo una personalizzazione cromatica finora inedita.

La novità, chiamata Color your Search, è al momento riservata a un numero ristretto di utenti. Chi rientra nel test vede comparire una piccola icona a forma di tavolozza nell’angolo in alto a sinistra della schermata della Ricerca. Da lì si accede a un pannello che permette di scegliere tra il classico tema chiaro o scuro, affiancati da nove tonalità pastello pensate per rendere l’esperienza più personale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la nuova personalizzazione

La personalizzazione introdotta da Google è intenzionalmente limitata. Il colore selezionato viene applicato solo alla parte superiore della pagina, lasciando completamente invariata l’area in cui compaiono i risultati web. Nessun cambiamento allo sfondo dell’elenco, nessuna modifica alla struttura o alla disposizione dei contenuti.

Questa scelta sembra rispondere a una logica precisa: aggiungere un tocco visivo senza compromettere la leggibilità, uno dei punti cardine della Ricerca. Il risultato è un’interfaccia leggermente più espressiva, ma che resta immediatamente riconoscibile e funzionale.

Con il cambio di colore entra in gioco anche il logo Google, che abbandona la versione multicolore per adottare una tinta unica coerente con lo sfondo scelto. Al di fuori dei Doodle, si tratta di un evento piuttosto raro, considerando quanto storicamente Google sia prudente nel modificare l’aspetto della sua pagina principale.

Disponibilità limitata e possibili sviluppi

Al momento la funzione sembra essere visibile solo su dispositivi con schermi di grandi dimensioni, come tablet e smartphone pieghevoli. Non risultano segnalazioni sui telefoni tradizionali né sulla versione desktop della Ricerca. Resta quindi aperta la questione di un’eventuale estensione futura.

In prospettiva, questo test potrebbe rappresentare un primo passo verso un’integrazione più profonda con il Dynamic Color di Android, permettendo alla Ricerca di adattarsi automaticamente ai colori del sistema operativo. Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma il segnale è chiaro: anche la Ricerca, lentamente, inizia ad aprirsi a una maggiore personalizzazione.