Google, questa l’origine di Nano Banana: il nome nato per caso che è diventato un fenomeno

Nel panorama dell’intelligenza artificiale, dominato da sigle tecniche e denominazioni criptiche, Nano Banana spicca per un motivo semplice: è impossibile ignorarlo. Il nome, ironico e apparentemente privo di senso, ha contribuito in modo decisivo a rendere il modello uno dei più riconoscibili nell’ecosistema Google, soprattutto nell’ambito della generazione e dell’editing di immagini.

Proprio per questo, BigG ha deciso di raccontare pubblicamente la storia dietro quella scelta, chiarendo che non si tratta di un’operazione di branding studiata a tavolino, ma del risultato di una serie di decisioni prese in fretta, di notte, con una buona dose di autoironia.

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Com’è nato il nome Nano Banana

La vicenda prende forma durante le fasi finali che hanno preceduto il rilascio pubblico del modello noto internamente come Gemini 2.5 Flash Image. Il team di DeepMind stava preparando il caricamento del modello su LMArena, la piattaforma che consente agli utenti di confrontare modelli AI in modo anonimo. A poche ore dal rilascio, mancava ancora un nome pubblico. Secondo quanto raccontato da Naina Raisinghani, product manager del progetto, la decisione è stata rimandata fino a circa le 2:30 del mattino, con il modello pronto e nessuna denominazione ufficiale da utilizzare. In quel contesto di urgenza e stanchezza, “Nano Banana” è emerso quasi come una battuta, una proposta volutamente fuori registro rispetto al linguaggio tecnico abituale. Proprio questa sua assurdità lo ha reso immediatamente accettabile per il team, che ha deciso di utilizzarlo senza troppe riflessioni strategiche.

Un nome personale, prima ancora che un prodotto

Dietro Nano Banana c’è però anche una dimensione personale. Google spiega che il nome nasce dalla fusione di due soprannomi legati alla stessa Raisinghani. “Nano” è un riferimento alla sua passione per i computer e alla sua statura, mentre “Banana” è una variante affettuosa del suo nome, utilizzata da amici e colleghi. L’unione dei due elementi ha generato un nome immediatamente memorabile e, senza volerlo, sorprendentemente coerente con la natura del modello. Nano Banana è infatti un modello “Flash”: compatto, veloce e progettato per rispondere rapidamente, caratteristiche che il nome riesce a evocare in modo informale ma efficace.

Dalla piattaforma di test alla viralità globale

Una volta pubblicato su LMArena, Nano Banana ha iniziato rapidamente a distinguersi per le sue capacità tecniche. .

Se le prestazioni hanno conquistato gli addetti ai lavori, è stato però il nome a fare da acceleratore culturale. Discussioni, meme e curiosità sui social hanno trasformato Nano Banana in qualcosa che andava oltre il semplice modello sperimentale. Quando Google ha confermato ufficialmente che il progetto proveniva da DeepMind, era ormai chiaro che non si trattava di un test minore, ma di uno dei modelli di image editing più solidi e apprezzati del momento.

Con il tempo, il nome tecnico Gemini 2.5 Flash Image è passato in secondo piano, mentre il brand Nano Banana ha preso il sopravvento. Google racconta di aver deciso a quel punto di abbracciare completamente questa identità, adottando interfacce gialle, riferimenti visivi alle banane, gadget interni e persino un’evoluzione del nome per la versione successiva, ribattezzata Nano Banana Pro. È un caso raro, soprattutto nel mondo dell’intelligenza artificiale contemporanea, in cui l’identità di un prodotto nasce non da una strategia studiata con gli investitori, ma da un dettaglio umano, spontaneo e quasi casuale. Ed è forse proprio questo a rendere Nano Banana così facile da ricordare.