Google prepara il terreno al nuovo sideloading su Android

Da tempo Google continua a ribadire che il sideloading su Android è destinato a cambiare in modo profondo. Nei prossimi mesi questa pratica, storicamente legata alla libertà della piattaforma, entrerà in una nuova fase. In origine l’idea era quella di ridurne drasticamente l’uso, soprattutto per le app provenienti da sviluppatori non certificati. La reazione di utenti e sviluppatori ha però spinto l’azienda a rivedere i piani iniziali, introducendo compromessi pensati per chi ha maggiore consapevolezza tecnica.

Nonostante questo ridimensionamento, l’obiettivo di fondo resta invariato. Google intende limitare il sideloading per motivi legati alla sicurezza, ritenuta una priorità in un ecosistema sempre più esposto a minacce. I primi segnali concreti di questa strategia stanno già emergendo.

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I primi indizi nel codice di Google Play

Un’analisi condotta da Android Authority ha portato alla luce nuovi riferimenti all’interno del codice di Google Play. Questi riguardano il processo di verifica delle app installate al di fuori dello store ufficiale. Tra gli elementi individuati compaiono l’obbligo di una connessione di rete durante la verifica e la possibilità di procedere comunque all’installazione senza controlli, accettando però rischi espliciti per il dispositivo.

Secondo il team di F-Droid, riferimenti simili erano già presenti in parti del sistema Android a partire da luglio 2025. Un dettaglio che suggerisce come il lavoro su queste modifiche fosse avviato ben prima dell’annuncio pubblico.

Un cambiamento pensato per il 2026

Sul tema è intervenuto anche Matthew Forsythe, Director of Product Management per Google Play Developer Experience. Forsythe ha chiarito che non si tratta di un blocco rigido del sideloading, ma di un nuovo livello di responsabilità imposto agli utenti. L’installazione di app esterne resterà possibile, soprattutto per chi ha competenze adeguate, ma il percorso sarà volutamente meno immediato.

L’idea è rendere questa scelta poco intuitiva per evitare che venga intrapresa in modo automatico dagli utenti meno esperti. Resta da capire se il deterrente sarà basato su avvisi più incisivi o su procedure più lunghe e articolate. In ogni caso, il quadro è chiaro: il 2026 segnerà una svolta e il sideloading mostrerà un volto profondamente diverso rispetto al passato.