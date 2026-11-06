Google Play Store lavora all’opzione Regalo per i giochi

Regalare giochi agli amici direttamente dal Google Play Store potrebbe presto diventare una possibilità concreta. Google starebbe lavorando a una funzione pensata proprio per chi desidera fare un pensiero a qualcuno sotto forma di videogioco, un’opzione che sugli smartphone Android finora non è mai esistita e che molti utenti aspettano da tempo.

Il tema è tutt’altro che secondario. Sul fronte del gaming, infatti, i dispositivi Android possono contare su un hardware spesso di ottimo livello, eppure il sistema operativo fatica ancora a reggere il confronto con altre piattaforme che si sono dimostrate più attente alle esigenze degli appassionati di videogiochi. La potenza dei dispositivi c’è. A mancare sono piuttosto quei servizi e quelle piccole comodità che, per chi gioca con una certa costanza, finiscono per fare la differenza nell’esperienza quotidiana.

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Un passo avanti importante potrebbe però arrivare nel corso delle prossime settimane. Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View avrebbe infatti in programma di introdurre nello store una novità molto attesa, capace di avvicinare almeno in parte l’ecosistema Android a quello delle piattaforme più amate dai giocatori.

Cosa manca oggi al Google Play Store

Allo stato attuale il negozio digitale di Google non consente di regalare giochi ad amici o parenti. Chi vuole fare un dono di questo tipo deve quindi arrangiarsi con soluzioni alternative, mentre su altre piattaforme molto popolari, come ad esempio Steam, si tratta di una funzione disponibile e ampiamente utilizzata. Una differenza che pesa, soprattutto per chi è abituato a condividere titoli e scoperte con la propria cerchia di amici.

Le cose, però, sembrano destinate a cambiare. Da quanto emerge da una delle versioni più recenti dello store di app per Android, Google avrebbe iniziato a muovere i primi passi verso l’introduzione di questa possibilità. Va precisato che la funzione non compare ancora nell’interfaccia del Google Play Store, quindi per il momento si tratta di un lavoro in corso dietro le quinte, non ancora accessibile al pubblico.

Come funzionerà l’opzione Regalo

Gli sviluppatori sarebbero al lavoro per aggiungere una nuova opzione Regalo dedicata alle applicazioni a pagamento. La voce dovrebbe trovare posto all’interno del classico menu a tre puntini, così da risultare facilmente raggiungibile senza stravolgere l’organizzazione attuale delle schede dei singoli titoli.

Una volta scelto il gioco da donare, gli utenti avranno anche la possibilità di allegare un breve messaggio personalizzato, con un limite massimo di 200 caratteri. Il meccanismo ricorda da vicino quello di un biglietto di auguri virtuale, un dettaglio piccolo ma capace di rendere il gesto un po’ più personale rispetto al semplice invio di un codice.

Pare inoltre che il team di Google abbia previsto anche lo scenario in cui il destinatario decida di non accettare il regalo. In quel caso il dono non andrebbe perso, perché sarà possibile trasferirlo a un’altra persona. Una scelta sensata, che evita di sprecare l’acquisto nel caso in cui l’amico possieda già quel gioco o semplicemente non sia interessato.

Sul piano pratico la nuova funzionalità permetterà di scegliere liberamente tra i propri metodi di pagamento e consentirà anche di applicare eventuali sconti, esattamente come avviene quando si compra un’app per sé stessi. In altre parole, fare un regalo non dovrebbe comportare passaggi diversi o più complicati rispetto a un normale acquisto sullo store.

Al momento, comunque, non si sa ancora quando questa novità verrà resa disponibile per tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid