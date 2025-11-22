Google Play Store: in arrivo piccola chicca per film e serie TV

Ovviamente, quando parliamo di applicazioni e di ricerca il Google Play Store salta subito alla mente di tutti coloro che dispongono di uno smartphone Android, lo store di Google è diventato nel corso degli anni un vero e proprio centro di integrazione e aggregazione di applicazioni di ogni genere, ma se vi dicessimo che all’interno di questo ecosistema c’è spazio anche per film e serie TV ?

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Ovviamente questi contenuti non stanno sbarcando sul Play Store ma comunque il team di sviluppo li tiene in considerazione in chiave applicazioni, il team di Google infatti recentemente ha introdotto un piccolo update per quanto riguarda la ricerca all’interno del Play Store che va in un certo senso a modificarne la filosofia, almeno per quanto riguarda i contenuti audiovisivi, scopriamo di cosa si tratta.

Film e serie TV e applicazioni

D’ora in avanti, quando cercherete il titolo di una serie TV o di un film all’interno della sezione di ricerca, il Play Store vi restituirà un elenco di piattaforme dove sarà possibile visionare tale contenuto, nello specifico le applicazioni di quelle piattaforme, sarà infatti presente una voce definita come “Where to watch” sotto alla quale sarà presente l’elenco delle applicazioni delle piattaforme che detengono tale contenuto e permettono di guardarlo.

In parole povere, il Play Store vi suggerirà l’applicazione della piattaforma da scaricare per poi guardare quel tipo di contenuto, ovviamente ciò non esula dal possedere un abbonamento per quella specifica piattaforma in modo da poter guardare i contenuti, si tratta dunque di una piccola chicca che serve a permettere all’utente di scoprire subito su quale piattaforma è disponibile quel contenuto, un’aggiunta che effettivamente mancava il Play Store che ha altre aziende concorrenti invece già offrono.

Per usufruire di questo cambiamento, ovviamente assicuratevi di avere il Play Store aggiornato all’ultima versione disponibile e probabilmente anche i Google play service aggiornati altrettanto.