Google Play Store cambia volto con Material 3 Expressive

Il Google Play Store sta finalmente iniziando a mostrare i primi segni di un restyling più coraggioso e visivamente incisivo, allineandosi con le linee guida del Material 3 Expressive che negli ultimi mesi hanno trasformato tante altre app di Big G. Fino a oggi, lo store aveva ricevuto solo interventi marginali: qualche icona colorata qua e là nella scheda Cerca e un piccolo aggiornamento al selettore dell’account, nulla di rivoluzionario. Ma dalle ultime segnalazioni, sembra che il team di Mountain View stia per cambiare decisamente marcia.

Google sperimenta un Play Store più dinamico

Il rollout è iniziato a piccoli passi, e alcuni utenti hanno già condiviso online le prime immagini dei nuovi elementi estetici. L’attenzione maggiore è stata posta sugli indicatori di caricamento e di avanzamento: basta pensare ai vecchi anelli statici che accompagnavano i download delle app, sostituiti ora da forme geometriche ondulate che si muovono in modo dinamico attorno alle icone. Anche l’indicatore di caricamento di una pagina è stato completamente ripensato: addio al tradizionale cerchio rotante, spazio a quello che Google chiama “biscotto a nove lati”, una forma centrale che ruota sullo schermo con un effetto decisamente più moderno e giocoso. Piccoli dettagli, certo, ma che contribuiscono a dare un senso di fluidità e freschezza all’esperienza d’uso complessiva.

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Per chi volesse subito verificare se lo store ha ricevuto l’ultimo aggiornamento, il percorso è semplice: basta aprire il Google Play Store, toccare l’icona del proprio account in alto a destra e seguire Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store. Attenzione però: anche con l’ultima versione installata, non è detto che i nuovi indicatori siano già visibili. Come spesso accade con i servizi Google, il rollout avviene lato server, in maniera graduale, e potrebbero volerci giorni o settimane prima che tutti gli utenti possano godere del redesign completo.

Il Play Store abbraccia il design Material 3

Quello che emerge da questa piccola rivoluzione visiva è che Google non si limita a introdurre novità estetiche fine a sé stesse: il Material 3 Expressive punta a rendere l’interazione più intuitiva e piacevole, a dare senso e vita anche ai dettagli più piccoli, come un indicatore di avanzamento. In questo modo, anche gesti quotidiani come controllare i download o navigare tra le pagine dello store diventano più chiari e gratificanti, senza mai perdere la leggerezza che caratterizza l’esperienza Android. Per chi ama la cura del dettaglio e le interfacce dinamiche, è un piccolo ma significativo passo avanti verso uno store più moderno e coerente con il resto dell’ecosistema Google.