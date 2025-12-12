Google Play Libri festeggia 15 anni con 10 milioni di titoli e bonus punti

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Google Play Libri compie 15 anni e celebra l’anniversario con un’iniziativa speciale per i lettori digitali. Lanciata nel 2010 con il nome di Google eBooks, la piattaforma è diventata una delle librerie online più estese al mondo, oggi disponibile in oltre 75 Paesi con un catalogo che supera i 10 milioni di eBook e audiolibri. Per festeggiare, Google ha offerto un regalo agli utenti: dal 5 al 7 dicembre è stato possibile guadagnare 15 volte i punti Google Play Points su qualsiasi acquisto effettuato tramite Play Books, indipendentemente dal livello dell’account.

Quindici funzionalità per quindici anni

Nel post celebrativo pubblicato da Judy Chang, direttrice del product management di Google Play Libri, l’azienda ha condiviso 15 motivi per cui la piattaforma continua a essere uno dei riferimenti più completi nel panorama della lettura digitale. Gli utenti possono accedere alla propria libreria da qualsiasi dispositivo: smartphone Android e iOS, browser web o persino Android Auto, mantenendo sempre sincronizzati segnalibri, note e progressi di lettura.

Play Libri offre raccolte curate dal team editoriale con selezioni tematiche e classifiche aggiornate, oltre a offerte giornaliere e titoli sotto i 5 dollari per scoprire nuovi autori a prezzi accessibili. Chi preferisce provare prima di acquistare può accedere a campioni illimitati dei libri in catalogo direttamente dall’app o dal sito, oppure ascoltare anteprime audio gratuite sul canale YouTube ufficiale.

Audiolibri gratuiti e lista desideri intelligente

L’azienda mette a disposizione anche audiolibri gratuiti o a basso costo, inclusi quelli generati automaticamente tramite narrazione vocale. È possibile aggiungere titoli a una lista dei desideri, ricevere notifiche sui cali di prezzo e monitorare le uscite future attraverso la sezione “Upcoming“, che mostra preordini e nuove uscite ordinate per serie o autore. Chi segue saghe o autori specifici può abbonarsi alle serie e ricevere automaticamente i nuovi volumi al momento del rilascio, con la possibilità di ottenere sconti cumulativi acquistando più titoli insieme. Ogni acquisto genera inoltre Google Play Points, convertibili in credito Play o ricompense esclusive, mentre la libreria personale può essere organizzata con scaffali personalizzati per genere, autore o tema.

Strumenti per lettura personalizzata e famiglie

Tra le funzioni più apprezzate, la possibilità di prendere appunti sincronizzati con Google Drive, regolare caratteri e luminosità, o utilizzare Bubble Zoom, la funzione che ingrandisce automaticamente i fumetti e i manga per una lettura più fluida. Gli strumenti di personalizzazione permettono agli utenti di adattare l’esperienza alle proprie preferenze visive e di studio. Per i più piccoli, Play Libri offre oltre 300 titoli per bambini con la modalità “Read and Listen”, che legge ad alta voce e sfoglia automaticamente le pagine, rendendo il momento della lettura un’esperienza interattiva e inclusiva. La funzione supporta l’alfabetizzazione precoce permettendo ai bambini di seguire il testo mentre ascoltano la narrazione professionale.