Google Pixel 10a manterrà il prezzo di Pixel 9a, almeno in Europa

Le indiscrezioni attorno a Google Pixel 10a continuano ad accumularsi e, dopo le anticipazioni tecniche dei giorni scorsi, ora entra in gioco un elemento tutt’altro che secondario: il prezzo. Secondo quanto riportato da Dealabs, il nuovo medio di gamma non subirà rincari rispetto alla generazione precedente, replicando di fatto il listino di Pixel 9a.

In Francia, mercato spesso indicativo anche per il resto dell’Europa, si parlerebbe di 549 euro per la versione da 128 GB e 649 euro per quella da 256 GB. Una scelta che, nel contesto attuale di inflazione e aumenti generalizzati nel settore dell’elettronica di consumo, assume un peso specifico rilevante. Mantenere invariato il prezzo suggerisce una strategia orientata alla continuità, coerente con le voci che descrivono Pixel 10a come estremamente vicino al suo predecessore anche sotto il profilo hardware.

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Lancio anticipato e calendario già definito per Google Pixel 10a

Le informazioni di Dealabs non si limitano al listino. Il sito parla anche di un lancio anticipato rispetto alle abitudini di Google, ipotesi già emersa nelle scorse settimane. I preordini dovrebbero aprire il 18 febbraio, mentre la disponibilità effettiva nei negozi sarebbe fissata al 5 marzo. Date che trovano riscontro anche nelle anticipazioni di Evan Blass, nome storicamente affidabile quando si tratta di prodotti Google.

Questo anticipo nel calendario potrebbe essere letto come un tentativo di posizionarsi in modo più aggressivo nel segmento mid-range, intercettando una domanda che tende a concentrarsi nei primi mesi dell’anno, prima dell’arrivo dei flagship primaverili di altri produttori.

Una strategia basata sulla familiarità per Google

Se confermati, prezzo e tempistiche rafforzano l’idea di un Pixel 10a pensato come un’evoluzione incrementale. La forte somiglianza con Pixel 9a, sia nelle specifiche sia nel posizionamento economico, sembra puntare su affidabilità e riconoscibilità più che su una rottura netta con il passato. Ci saranno informazioni prossimamente e gli utenti così potranno costruire un identikit più preciso.