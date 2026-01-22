Google Messaggi diventa più smart: nuove opzioni per link e risposte

Secondo quanto emerso dalla beta 20260113_01_RC00, Google Messaggi sta testando una nuova voce nel menu contestuale dei messaggi. Con una pressione prolungata su un messaggio che contiene un link, compaiono ora due opzioni distinte: “Copia” e “Copia URL”. Quest’ultima consente di salvare direttamente il collegamento negli appunti, senza includere il resto del testo.

È una modifica piccola, ma concreta, che riduce i passaggi necessari e rende l’esperienza più fluida. Al momento esiste però un limite: l’opzione “Copia URL” appare solo quando nel messaggio è presente un solo link. Se il testo contiene più URL, l’app continua a proporre esclusivamente la copia completa del messaggio. Un comportamento che suggerisce come la funzione sia ancora in fase di affinamento.

Risposte rapide, finalmente più flessibili

Un’altra area su cui Google sta intervenendo riguarda le Risposte rapide, i suggerimenti automatici che compaiono sotto ai messaggi ricevuti. Attualmente, toccare una di queste risposte comporta l’invio immediato del testo, senza possibilità di revisione. Una scelta coerente con l’idea di velocità, ma non sempre adatta a ogni contesto.

Nei test in corso è stata individuata una nuova impostazione che permetterebbe di scegliere il comportamento delle risposte suggerite. All’interno delle impostazioni, nella sezione Suggerimenti, sarebbe possibile passare da “Tocca per inviare” a “Tocca per modificare”, aprendo il testo prima dell’invio. Una soluzione pensata per offrire maggiore controllo su ciò che viene effettivamente spedito.

Verso un’esperienza più consapevole su Google Messaggi

Secondo le prime indicazioni, questa logica potrebbe essere estesa anche a Magic Cue, il sistema di suggerimenti avanzati presente sui Google Pixel più recenti. L’obiettivo sembra chiaro: rendere Google Messaggi meno automatico e più adattabile alle diverse situazioni, senza rinunciare alla rapidità. Funzioni ancora in test, ma che mostrano una direzione precisa da parte del colosso di Mountain View che tende a rendere la sua app di messaggistica sempre migliore.