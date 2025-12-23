Google Maps: dietrofront totale sulle piste da sci

Nel lontano 2023 Google introdusse un’ulteriore espansione per quanto riguarda Maps, la nota piattaforma di navigazione infatti mostrava a tutti gli utenti non soltanto le classiche mappe ma anche la rappresentazione di piste da sci, degli impianti di risalita e dei rifugi, un elemento particolarmente apprezzato dalla community che ovviamente ha riscosso un discreto successo fino però ad ottobre 2024, data in cui Google decise di rimuovere definitivamente la funzionalità dal momento che la stragrande maggioranza dei dati non era stato controllato e soffriva di scarsa manutenzione, di conseguenza la società ha ritenuto come idea migliore quella di rimuovere tali informazioni lasciando agli utenti la possibilità di sfruttare meglio le mappe specifiche dei singoli resort.

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Dietrofront

Questa decisione non venne accolta positivamente dagli utenti che anzi dimostrarono tutto il loro malcontento dal momento che tutti amavano l’idea di avere a disposizione ogni singola informazione necessaria all’interno del proprio smartphone che ovviamente rendeva l’accesso molto più facile, di conseguenza i feedback negativi dopo questa decisione iniziarono ad arrivare al punto che ora a distanza di oltre un anno Google ha deciso di ripensarci.

La società infatti ha deciso di introdurre nuovamente questa tipologia di informazione e un portavoce ha confermato il tutto, sottolineando come le informazioni siano state corrette e aggiornate in modo da offrire la migliore esperienza possibile per quanto riguarda le strutture presenti in Nordamerica e in Europa, località dove si sa, lo scii è particolarmente praticato.

Google ha dichiarato tra l’altro che questa decisione è stata presa proprio in virtù dei numerosi feedback arrivati dalla community che è stata ascoltata ed è stata esaudita, sicuramente l’attesa è stata discretamente lunga ma ora queste informazioni sono tornate nuovamente tra noi e sono disponibili per tutti gli appassionati che vogliono visualizzare il tutto direttamente nel loro smartphone senza rivolgersi al proprio resort.