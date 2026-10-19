Google sta collegando in automatico il numero di telefono degli utenti Android a tutti gli account attivi sullo stesso dispositivo, compresi quelli secondari usati per lavoro o i profili alternativi che molti preferiscono tenere ben distinti. La funzione nasce per far girare meglio i servizi dell’azienda, ma il fatto che sia attiva di default sta sollevando parecchi dubbi su quanto controllo resti davvero alle persone sulle proprie informazioni personali.

A far emergere la questione sono state alcune segnalazioni comparse su Reddit. Diversi utenti raccontano di aver ricevuto email inattese, spedite da un indirizzo automatico di Google dedicato alla verifica dei numeri, in cui si comunicava che il loro recapito era stato appena verificato. Il tutto senza aver mai dato un via libera esplicito, almeno secondo chi si è ritrovato quel messaggio nella casella di posta e ha collegato il proprio account Google a un numero che magari non voleva associare.

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Cosa succede davvero con la verifica del numero

Stando alla documentazione ufficiale, l’impostazione permette a Google e agli operatori telefonici di verificare di nuovo i numeri a intervalli periodici. È un meccanismo pensato per far funzionare servizi come il recupero dell’account, la messaggistica RCS, le funzioni di emergenza e Quick Share. Fin qui niente di particolarmente strano. Il nodo è un altro, perché la stessa opzione associa quel recapito a ogni profilo con cui si è effettuato l’accesso sullo smartphone, senza fare distinzioni.

Per chi ha scelto con cura di separare la sfera personale da quella lavorativa, magari aggiungendo qualche account usa e getta, la faccenda non è affatto secondaria e tocca da vicino la privacy. Anche il semplice legame tra un numero e un profilo secondario può essere un collegamento che si preferirebbe evitare. E siccome la funzione non mostra alcuna richiesta di consenso esplicita, è facilissimo non accorgersi di nulla finché nella posta non arriva l’email di conferma.

Come disattivare la funzione e ripulire gli account

Sempre su Reddit gli utenti hanno condiviso le proprie esperienze e provato a ipotizzare perché il processo parta da solo. Per fortuna controllare la situazione è piuttosto semplice. Basta aprire le Impostazioni del telefono, entrare nella sezione Google, poi in Tutti i servizi e infine in Verifica del numero di telefono, dove si trova l’interruttore della verifica automatica da spegnere. Le voci del menu possono cambiare leggermente a seconda del modello, quindi qualche piccola differenza nei nomi è normale.

C’è però un dettaglio poco rassicurante. Alcuni utenti sostengono che l’opzione, una volta disattivata, a volte torni attiva per conto suo. In più spegnerla non cancella i collegamenti già creati. Per eliminarli bisogna aprire la pagina Informazioni personali del proprio account Google, selezionare Informazioni di contatto e poi Telefono, quindi rimuovere il numero da tutti i profili in cui non dovrebbe comparire. Un passaggio da ripetere per ogni account interessato.

Google giustifica la scelta con ragioni pratiche, anche se la comodità non può prendere il posto di un consenso informato. Nel frattempo agli utenti tocca tenere d’occhio a più riprese le impostazioni e cancellare il proprio recapito dagli account in cui non dovrebbe stare. Al momento l’azienda non ha chiarito ufficialmente il motivo di un cambio di rotta così netto né se abbia intenzione di tornare sui propri passi.

Fonte: TecnoAndroid