Google lancia il nuovo Home Speaker che porta Gemini in casa: preordine da oggi a 119,99€

Gli smart speaker sono stati per anni dispositivi che funzionavano bene quando si sapeva esattamente cosa dire e come dirlo. Un comando preciso produceva un risultato preciso; qualsiasi deviazione dal formato atteso generava incomprensione o errore. Google cambia questa dinamica con il nuovo Google Home Speaker, il primo dispositivo audio progettato specificamente per Gemini, disponibile in preordine da oggi su Google Store e in vendita dal 25 giugno a partire da 119,99 euro.

Gemini in Home: si parla come si parla, non come comanda la macchina

Il cambiamento più significativo rispetto a qualsiasi smart speaker precedente è la natura dell’interazione. Gemini in Home non aspetta comandi formulati in modo preciso: si adatta al modo in cui si parla, comprende le correzioni fatte a metà frase, gestisce più richieste contemporaneamente e mantiene il contesto della conversazione senza richiedere di ricominciare da capo ogni volta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Si può dire “Spegni la macchina del caffè… volevo dire accendila!” e Gemini capisce la correzione. Si può dire “Abbassa le luci della cucina, riproduci musica rilassante e imposta un timer di venti minuti” in un’unica frase e il sistema gestisce tutte e tre le azioni. Si può fare una domanda complessa come chiedere che tempo farà alla prossima partita della propria squadra del cuore, e Gemini ragiona attraverso più passaggi per capire quando si giocherà, dove si trova lo stadio e qual è la previsione meteorologica per quell’ora precisa.

La funzione Conversazione continua mantiene il microfono aperto brevemente dopo una risposta, consentendo domande di approfondimento senza ripetere “Hey Google”. È disponibile per la prima volta in tutte le lingue supportate. Le 10 nuove voci di Gemini sono progettate per suonare naturali ed espressive, adatte al tipo di interazione più conversazionale che questo speaker rende possibile.

Google Home Premium: videocamere, cronologia e riepilogo eventi

Per chi abbina il nuovo speaker alle videocamere Nest e sottoscrive Google Home Premium, le possibilità si ampliano ulteriormente. Si può chiedere allo speaker di descrivere l’attività attuale o recente rilevata dalle telecamere, “Il cancello sul retro è aperto?” oppure “Rover è salito sul divano oggi?”, con riconoscimento di volti familiari e animali domestici. La funzione Riepilogo eventi fornisce un resoconto di ciò che è successo in casa durante un’assenza, che si tratti di un weekend fuori o di un pomeriggio in ufficio. Gemini Live apre conversazioni fluide e bidirezionali per brainstorming, cambio di argomento e interruzione naturale del dialogo.

Suono 360° e integrazione con Google TV Streamer

Sul fronte audio, il suono bilanciato a 360° garantisce nitidezza cristallina sia che ci si trovi vicini allo speaker che dall’altra parte della stanza. L’elaborazione avanzata del microfono si adatta all’ambiente circostante per migliorare il riconoscimento vocale nelle condizioni più diverse. È possibile accoppiare fino a due speaker a Google TV Streamer per creare un sistema audio surround spaziale nel salotto.

Design sostenibile in tre colori

Il rivestimento in tessuto 3D-knit personalizzato è realizzato in modo sostenibile e disponibile in verde matcha e grigio creta per il mercato italiano. Un nuovo anello luminoso nella parte inferiore indica in modo discreto lo stato del dispositivo — ascolto, elaborazione, risposta, mentre l’interruttore fisico per disattivare il microfono garantisce il controllo completo sulla privacy in qualsiasi momento.