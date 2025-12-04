Google Home: ecco un trucco per abilitare le voci di Gemini

Come sicuramente saprete Google si sta particolarmente impegnando all’integrazione di Gemini all’interno dei propri prodotti e dei propri software, il prossimo presente nel palinsesto e Google Home che è gradualmente sta ricevendo Gemini sottoforma di una nuova applicazione definita Gemini for Home, quest’ultima è in fase di rilascio graduale ed infatti non è disponibile per tutti, ma solo per alcuni utenti, sicuramente nel corso dei prossimi mesi arriverà in modo più globale e stabile per tutti.

Nonostante tutto, però, se siete desiderosi di avere un piccolo assaggio di quello che è il nuovo update di Google, lo porterà con sé, l’utente reddit Siciliano77, ha rilasciato una breve guida che consente di attivare le voci di Gemini all’interno di Google Chrome, attenzione però non si tratta dell’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale completo, bensì di un semplice artifizio che consente di utilizzare le nuove voci fin da subito, scopriamo insieme come fare.

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La procedura

Per attivare le nuove voci sarà necessario inserire all’interno della barra dei link di un browser web di uno smartphone Android o iOS la seguente voce: googlehome://assistant/voice/setup“, dopodiché basterà fare tap sull’opzione che manda direttamente al link e non su quella che avvia una ricerca Google e nel caso vi venga chiesto di aprire l’applicazione Google home cliccare su continua, una volta fatto effettivamente si aprirà l’applicazione e vi verrà mostrato il nuovo menu di configurazione dell’assistente Gemini for Home, seguendo le indicazioni potrete scegliere le impostazioni correlate alla voce e scegliere per l’appunto una tra le 10 cadenze disponibili per quanto riguarda le voci, ciò ricordiamo trasformerà semplicemente la voce di Google assistant in quella di Gemini, ma non attiverà in alcun modo il nuovo assistente, nel caso vogliate poi cambiare voce vi basterà ripetere la procedura e selezionare una voce diversa rispetto a quella che avete selezionato precedentemente.