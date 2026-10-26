Google Help, Gemini sostituisce alcune guide con riassunti IA

Chi cerca aiuto nelle pagine di assistenza di Google potrebbe presto trovarsi davanti non al solito articolo da scorrere con pazienza, ma a una risposta preparata da Gemini. L’azienda ha iniziato a sostituire, in alcuni casi, le guide tradizionali con riassunti generati dall’intelligenza artificiale, affiancati da un chatbot pensato per accompagnare gli utenti nella risoluzione dei problemi. Per ora la novità riguarda soltanto alcune sezioni del portale di supporto, eppure coinvolge già diverse guide dedicate agli account Google e a Google Chrome.

Si tratta di un cambiamento che tocca uno degli strumenti più consultati da chi usa i servizi del colosso americano. Quando qualcosa non funziona, o quando una funzione non si trova dove ci si aspetterebbe, il supporto ufficiale è spesso la prima tappa. Ed è proprio lì che Gemini comincia a prendere posto, almeno su una parte dei contenuti.

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Come cambia il portale Google Help con Ask Google Help

Il portale Google Help raccoglie da tempo articoli molto dettagliati che spiegano come sfruttare le funzionalità dei vari servizi dell’azienda. Dentro ci si trova un po’ di tutto: procedure passo dopo passo, informazioni sulla disponibilità delle funzioni nei diversi contesti, eventuali limitazioni e indicazioni pratiche per sistemare i problemi tecnici. Una struttura solida, insomma, ma anche piuttosto testuale e a volte dispersiva per chi ha fretta di trovare una soluzione.

Proprio questa impostazione è destinata a cambiare a breve. La prima area interessata è quella dedicata all’assistenza per gli Account Google, dove alcune pagine si aprono ormai direttamente in una nuova interfaccia battezzata «Ask Google Help». Al posto dell’articolo completo compare un riepilogo dei suoi contenuti, accompagnato da indicazioni operative per affrontare il problema segnalato.

Il meccanismo non si ferma però al semplice riassunto. Gli utenti possono infatti porre ulteriori domande e lasciare che sia Gemini a individuare i passaggi successivi da seguire. Più che leggere una guida dall’inizio alla fine, quindi, l’idea è quella di dialogare con l’assistente fino a capire cosa fare, un po’ come succederebbe parlando con un operatore del supporto tecnico.

Le guide tradizionali restano, ma la sperimentazione è a macchia di leopardo

Nonostante la nuova modalità sia diventata quella predefinita in alcune sezioni, le guide tradizionali non sono sparite. In fondo a ogni risposta generata dall’intelligenza artificiale è presente il pulsante «View Sources», che permette di risalire alle fonti utilizzate e di consultare l’articolo originale nella sua forma completa. Chi preferisce il vecchio metodo, o vuole semplicemente verificare quanto suggerito dal chatbot, ha dunque ancora la possibilità di farlo con un clic.

La transizione, va detto, non è stata applicata in modo uniforme su tutto il portale di supporto. Al momento Google sembra limitarsi a sperimentare la nuova esperienza su argomenti specifici, con differenze anche marcate tra una sezione di assistenza e l’altra. Alcune pagine mostrano già l’interfaccia basata sull’intelligenza artificiale, mentre altre continuano a presentarsi nella veste classica fatta di testo, elenchi e istruzioni dettagliate.

Non manca nemmeno un dettaglio curioso in tutta questa operazione. Mentre diverse guide dedicate agli account e a Google Chrome sono passate sotto la gestione dell’assistente, la pagina di supporto dedicata proprio a Gemini è rimasta, piuttosto ironicamente, del tutto tradizionale.

Fonte: TecnoAndroid