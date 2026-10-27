Via Lattea, segnali radio misteriosi da 20 anni: non sono alieni

Nella nostra galassia esiste una sorgente radio che da almeno 20 anni continua a produrre segnali che nessuno, finora, è riuscito a spiegare. Prima che la fantasia corra troppo lontano conviene chiarire subito un punto: non si tratta di alieni. Eppure siamo davanti a uno degli oggetti più strani mai individuati, in un cielo che di stranezze ne offre già parecchie.

Chi osserva l’universo con i radiotelescopi è abituato a imbattersi in fenomeni bizzarri. Il cosmo è pieno di oggetti che emettono onde radio in modi curiosi, a volte imprevedibili, e gli astronomi hanno imparato a non sorprendersi troppo facilmente. Proprio per questo il caso di questa sorgente colpisce. Se perfino chi studia il cielo per mestiere la considera tra le cose più insolite mai trovate, vuol dire che qualcosa nei suoi segnali non torna affatto con quello che si conosce.

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Via Lattea: un segnale che dura da due decenni

Il dettaglio che rende la vicenda così intrigante è la durata. Parliamo di emissioni che vanno avanti da almeno 20 anni, quindi non di un episodio isolato o di un lampo comparso una volta e poi svanito nel nulla. Un fenomeno così persistente offre agli studiosi parecchio materiale da analizzare, ma allo stesso tempo rende ancora più evidente quanto sia difficile inquadrarlo.

Di solito un comportamento ripetuto nel tempo aiuta a capire cosa ci sia dietro. Quando un oggetto si manifesta con regolarità, gli scienziati possono confrontarlo con modelli già noti e restringere il campo delle ipotesi. In questo caso però il meccanismo non sembra funzionare. Nonostante un arco temporale così lungo, l’origine di questi segnali radio resta senza una spiegazione convincente, e nessuna delle teorie disponibili riesce a descriverla in modo soddisfacente.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. La sorgente si trova all’interno della Via Lattea, quindi non in qualche galassia remota ai confini dell’universo osservabile. Si tratta, almeno in termini cosmici, di un oggetto relativamente vicino a noi. E proprio questa vicinanza rende il mistero ancora più singolare, perché ci si aspetterebbe di poterlo studiare meglio rispetto a fenomeni lontanissimi.

Perché gli alieni non c’entrano

Ogni volta che dallo spazio arriva un segnale difficile da interpretare l’idea di una civiltà extraterrestre spunta quasi in automatico. È comprensibile, fa parte dell’immaginario collettivo da decenni. Ma l’ipotesi degli extraterrestri viene esclusa anche stavolta. Il fatto che un fenomeno non abbia ancora una spiegazione non significa che debba per forza avere un’origine artificiale.

La storia dell’astronomia è piena di oggetti che in un primo momento sembravano incomprensibili e che poi si sono rivelati fenomeni naturali, magari rari o del tutto nuovi. Un segnale strano è prima di tutto un enigma scientifico, uno di quei casi che spingono i ricercatori a rivedere ciò che pensavano di sapere sul funzionamento delle stelle e degli altri corpi celesti.

Ed è esattamente questo il punto. Questa sorgente radio misteriosa si inserisce in un cielo dove le stranezze non mancano di certo, eppure riesce comunque a distinguersi come una delle più curiose mai osservate. Due decenni di emissioni continue non sono bastati a svelarne la natura, e per ora i suoi segnali restano un rompicapo che nessuno è in grado di spiegare.

Fonte: TecnoAndroid