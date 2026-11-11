Booking, 3.500 prenotazioni false in 13 ore: truffa a Venezia

Oltre 3.500 prenotazioni false in appena 13 ore. È questo il bilancio della truffa su Booking che ha coinvolto l’hotel Antigo Trovatore di Venezia, una struttura che si trova a pochi passi da piazza San Marco e che all’improvviso è comparsa sulla piattaforma con camere a prezzi davvero stracciati. Dietro quelle offerte così allettanti, però, si nascondeva un presunto attacco informatico. E i turisti lo hanno scoperto soltanto una volta arrivati in albergo, valigie alla mano.

Le prenotazioni sono state registrate in una finestra di tempo piuttosto ristretta, tra le dieci di sera del 6 ottobre e le undici del mattino seguente. In apparenza filava tutto liscio. I clienti avevano ricevuto regolari email di conferma e alcuni avevano versato 150 euro per due notti in tre persone. Una cifra lontanissima dai prezzi abituali, visto che soggiornare in quell’hotel durante l’alta stagione poteva costare diverse centinaia di euro. Un’occasione apparentemente imperdibile in una delle zone più ambite e frequentate della città lagunare, che però si è rivelata tutt’altro.

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Booking, 3.500 prenotazioni false: romborsi diversi da cliente a cliente

Tra le persone rimaste coinvolte nella truffa di Venezia c’è Floriana Bellitto, partita da Catania insieme alla madre e alla nonna per festeggiare un compleanno. Appena scoperto che la sua prenotazione in realtà non esisteva, ha cominciato a chiamare l’assistenza di Booking direttamente dalla reception dell’albergo. A molti clienti la piattaforma ha proposto, in un primo momento, un rimborso di 30 euro. Bellitto racconta però che alla fine le è stata prospettata la possibilità di ricevere fino a 261,94 euro, una somma ben diversa dall’offerta iniziale.

Il trattamento, insomma, non è stato uguale per tutti. Alcuni viaggiatori sono stati spostati in strutture fuori Venezia, addirittura a Dolo, mentre altri hanno preferito accettare le prime compensazioni messe sul tavolo. Al momento non è chiaro quali criteri stia adottando Booking per stabilire l’importo dei risarcimenti. Così succede che persone finite nella stessa identica situazione, con la stessa prenotazione fasulla e lo stesso viaggio rovinato, si ritrovino con soluzioni molto differenti tra loro.

La denuncia alla Polizia Postale e le indagini in corso

Il direttore dell’hotel, Alberto De Toffoli, si è rivolto alla Polizia Postale per denunciare quanto accaduto. Gli investigatori dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e capire quali sistemi siano stati effettivamente compromessi. Sotto la lente c’è anche l’eventuale sottrazione di dati personali e bancari dei clienti, un’ipotesi che però, almeno per il momento, non ha ancora trovato conferma.

Dal canto suo, Booking fa sapere di aver avviato accertamenti sulle attività illecite collegate alla vicenda. La società spiega di aver sospeso l’annuncio della struttura veneziana per impedire che venissero effettuate altre prenotazioni fraudolente. Parallelamente, l’azienda dichiara di essere al lavoro per trovare una nuova sistemazione ai clienti coinvolti e per offrire supporto all’hotel Antigo Trovatore, finito suo malgrado al centro di questa vicenda.

Fonte: TecnoAndroid