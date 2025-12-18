Google: ecco NotebookLM potenziato da 275 euro al mese

Google ha deciso di rivedere il proprio piano AI Ultra che d’ora in avanti includerà anche NotebookLM, nello specifico si tratta di una visione a rialzo per quanto riguarda i limiti del noto software potenziato dall’intelligenza artificiale, ciò significa che Google darà delle possibilità in più a coloro che sottoscrivono l’abbonamento più costoso che come sappiamo a un costo addirittura 10 volte superiore a quello pro, in passato non erano presenti differenze ma ovviamente era auspicabile che prima o poi ciò sarebbe cambiato, per quanto riguarda ovviamente NotebookLM, poiché bisognava giustificare i 275 € mensili che servono per godere dell’abbonamento ultra.

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Le modifiche apportate da Google

Google, dunque, ora ha potenziato le possibilità che gli utenti possono sfruttare su NotebookLM nel piano AI Ultra, nello specifico ha introdotto:

Un limite 50 volte maggiore per la generazione di anteprime: audio, video o presentazioni

per la generazione di anteprime: audio, video o presentazioni Pieno accesso a Gemini nella sua versione più potente e avanzata

Accesso prioritario a tutte le nuove funzionalità, come quelle viste in anteprima Long per Slide Deck o la rimozione delle filigrane su Slide Deck

Addirittura 600 fonti per ogni singolo progetto

Si tratta di cambiamenti per l’appunto auspicabili che anzi si sono fatti attendere per un bel po’, molti utenti in possesso dell’abbonamento ultra storcevano infatti il naso dal momento che non erano presenti miglioramenti anche per quanto riguarda NotebookLM, questi ultimi alla fine sono arrivati e per quanto riguarda l’Italia Google ha fatto sapere che saranno attivati entro la fine dell’anno, di conseguenza se anche voi siete in possesso del piano di abbonamento definitivo all’intelligenza artificiale garantito da Google entro la fine del 2025 godrete di un nuovo set di funzionalità decisamente interessante, che ovviamente puntano a migliorare la produttività degli utenti che attivano l’abbonamento, ricordiamo che quest’ultimo ha un costo di 275 € al mese e sicuramente è riferito a una nicchia di utenti particolare.