Google: ecco come creare watch face uniche su WearOS

Uno dei punti di forza che da sempre caratterizza Android sicuramente è l’incredibile livello di libertà e personalizzazione che il sistema operativo sviluppato da Google garantisce a tutti i suoi utenti, sia a coloro che utilizzano la versione standard senza nessun tipo di personalizzazione da parte dell’azienda che sviluppa lo smartphone sia a coloro che invece utilizzano una versione con un’interfaccia grafica proprietaria.

Ovviamente tutto ciò non poteva mancare anche all’interno del sistema operativo sviluppato appositamente per dispositivi indossabili come smartwatch, ovviamente stiamo parlando di WearOS, quest’ultima fin dal suo arrivo ha avuto un punto di forza davvero evidente, la possibilità di personalizzazione del quadrante corrispondente a quella ovviamente di Android.

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Creare le proprie Watch Face

Restando in linea con il concetto di personalizzazione del quadrante oggi vi suggeriamo una procedura che Google stessa ha sottolineato e che consente di personalizzare ancora di più il proprio quadrante, la procedura in questione passa da Androidfy, una simpatica applicazione presente nel Google Play Store che consente di androidificare una propria immagine, basta infatti scattare un selfie e il software utilizzando Gemini e Imagen, riesce a trasformare la nostra immagine in una simpatica versione del robottino verde adattata alle nostre caratteristiche principali.

Ma non è finita qui, dal momento che adesso l’applicazione tramite la connessione al nostro smartwatch con WearOS, consente di creare immagini sfondo per i nostri quadranti per poi inviarli per l’appunto al dispositivo e utilizzarli a nostro piacimento, dunque se siete interessati a questa particolare funzionalità che vi permette di rendere unici i vostri quadranti, vi basterà scaricare l’applicazione direttamente sul vostro smartphone per poi utilizzarla in pochi secondi, basta infatti scattare un semplice selfie e caricarlo per vedere subito il risultato fatto e finito, un ulteriore step di personalizzazione che rende i dispositivi di Google sicuramente degli ottimi prodotti.