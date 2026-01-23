Google complica il sideloading su Android: più avvisi e passaggi, ma resta possibile

Negli ultimi mesi Google è tornata più volte su uno dei temi più delicati dell’ecosistema Android: il sideloading delle app. Una pratica storicamente centrale per la piattaforma, simbolo di apertura e libertà, ma anche terreno fertile per abusi, malware e installazioni inconsapevoli. Dopo annunci, chiarimenti e parziali marce indietro, iniziano ora a emergere i primi dettagli concreti su come Google intende ridefinire l’esperienza di installazione manuale delle app. Il messaggio è chiaro: nessun blocco totale, ma un percorso più complesso, guidato e “ad alto attrito”.

Dalla verifica degli sviluppatori ai flussi avanzati

La questione affonda le radici nell’annuncio dello scorso anno, quando Google aveva parlato dell’obbligo di app provenienti da sviluppatori verificati sui dispositivi Android certificati con Google Mobile Services. L’ipotesi aveva subito fatto temere una stretta drastica sul sideloading, assimilando Android a modelli più chiusi. Successivamente, però, Google aveva ridimensionato la portata di quelle affermazioni, chiarendo che l’installazione manuale non sarebbe stata eliminata. A novembre è arrivato un ulteriore tassello: l’idea di un flusso di installazione avanzato, pensato per utenti consapevoli, in grado di gestire anche app provenienti da sviluppatori non verificati. Oggi quel concetto inizia a prendere forma.

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Più avvisi, più passaggi, più consapevolezza

All’interno di una recente versione del Google Play Store sono state individuate stringhe di codice che fanno riferimento diretto alla verifica dello sviluppatore e alla possibilità di procedere comunque con l’installazione, anche in caso di esito negativo o assente.

Il nuovo flusso sembra basarsi su una logica precisa: accompagnare l’utente con messaggi espliciti, avvisi ripetuti e passaggi aggiuntivi, sottolineando i potenziali rischi senza impedire del tutto l’azione finale. In altre parole, installare un’app fuori dal Play Store resterà possibile, ma sarà meno immediato. Un elemento interessante riguarda la verifica attiva dello sviluppatore, che richiederà una connessione internet. In assenza di rete, l’utente verrà avvisato dell’impossibilità di effettuare il controllo, pur mantenendo — almeno teoricamente — la possibilità di continuare.

Google chiarisce: non è un blocco, ma un filtro

A chiarire ufficialmente la posizione dell’azienda è intervenuto Matthew Forsyth, Director of Product Management per Google Play Developer Experience. Secondo Forsyth, l’obiettivo non è bloccare il sideloading, ma introdurre un livello di responsabilità maggiore.

Gli utenti più esperti potranno ancora selezionare un’opzione equivalente a “installa comunque”, ma dovranno attraversare un percorso più articolato, progettato per assicurarsi che la scelta sia davvero consapevole. Un approccio che punta più sull’educazione e sulla frizione controllata che sulla restrizione tecnica.

Un’evoluzione, non una rottura

Di fatto, il nuovo sistema non rappresenta una rivoluzione totale. Android ha già in passato utilizzato avvisi e conferme multiple per le installazioni da origini sconosciute. La differenza sta nel peso maggiore dato ai messaggi di avvertimento e in un’esperienza meno automatica, soprattutto per chi non ha familiarità con il funzionamento della piattaforma. Per gli utenti avanzati, il cambiamento potrebbe risultare più fastidioso che limitante. Per quelli meno esperti, invece, potrebbe ridurre installazioni impulsive o potenzialmente pericolose.