Google chiarisce il caso Gmail: nessun uso delle email per addestrare l’AI

Negli ultimi giorni si è diffusa l’idea che Gmail stia utilizzando il contenuto delle email degli utenti per addestrare Gemini, alimentata da video e thread virali che hanno generato forte preoccupazione. Secondo queste ricostruzioni, l’unico modo per evitare la presunta raccolta sarebbe disattivare le cosiddette funzioni intelligenti, come il controllo ortografico o la categorizzazione automatica. La portata del dibattito ha spinto Google a intervenire con una nota ufficiale per dissipare i timori.

Jenny Thomson, portavoce dell’azienda, ha definito queste affermazioni fuorvianti, chiarendo che Google non utilizza testo o allegati delle email per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. L’azienda ribadisce inoltre che le impostazioni di Gmail non hanno subito modifiche occulte: le Smart Features esistono da anni e operano nello stesso modo di sempre.

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Il ruolo delle funzioni intelligenti

Il nodo della discussione riguarda proprio queste funzionalità: strumenti che permettono di organizzare automaticamente la posta, riconoscere dettagli utili o suggerire frasi durante la scrittura. Per funzionare, Gmail analizza i contenuti delle email, ma questa attività serve unicamente a fornire servizi personalizzati all’interno dell’account. Secondo Google, l’elaborazione non viene mai impiegata per addestrare modelli AI generativi e rimane confinata al profilo dell’utente.

Alcuni casi isolati hanno generato ulteriore confusione. Un giornalista di The Verge ha notato che alcune Smart Features risultavano attive nonostante fossero state disattivate in passato. Google non ha commentato l’episodio, ma a gennaio è stata introdotta una revisione delle impostazioni che separa la personalizzazione di Workspace da quella di altri servizi come Maps o Wallet. Questo aggiornamento potrebbe aver modificato alcune preferenze pregresse.

Perché serve l’analisi dei contenuti

Per molte funzioni intelligenti, la lettura del messaggio è indispensabile: Gmail deve individuare le informazioni su un volo per proporne l’aggiunta al calendario, o riconoscere un numero di spedizione per segnalarne l’avanzamento. L’azienda precisa però che questi processi restano circoscritti al singolo account e non contribuiscono allo sviluppo di Gemini o di altri modelli AI su larga scala.

Gli utenti mantengono comunque il controllo: è sempre possibile disattivare le Smart Features o impedire a Gmail di utilizzare le informazioni della posta per personalizzare altri servizi dell’ecosistema. Secondo Google, queste scelte non influenzano in alcun modo l’addestramento dei modelli AI, perché le email non vengono mai utilizzate a tale scopo.