Google brevetta la batteria del futuro: una mossa che può cambiare gli smartphone pieghevoli

Google ha da poco depositato un brevetto che introduce un nuovo approccio alla progettazione delle batterie per smartphone e dispositivi mobili. L’idea alla base del progetto è semplice ma ambiziosa. Essa punta a superare i limiti delle batterie incollate, oggi dominanti nei prodotti di fascia alta, senza rinunciare a sottigliezza, impermeabilità e ricarica wireless. Il sistema brevettato prevede una batteria inserita in una struttura metallica, pensata per garantire stabilità elettrica e resistenza meccanica anche in contesti complessi come quelli dei dispositivi pieghevoli.

Tale approccio non punta a trasformare lo smartphone in un prodotto “smontabile” dall’utente, ma a rendere più agevoli gli interventi di assistenza tecnica. Ridurre l’uso di adesivi permanenti significa diminuire il rischio di danneggiamenti durante la manutenzione, migliorare la sicurezza e abbassare i costi di riparazione. Per Google si tratta anche di una risposta indiretta alle numerose pressioni normative e sociali sul tema della sostenibilità. Una batteria più facilmente sostituibile allunga il ciclo di vita dei dispositivi e riduce la produzione di rifiuti elettronici, un tema sempre più centrale per i grandi produttori tecnologici.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Google Pixel 11 Pro Fold, il primo esperimento della nuova strategia hardware

Secondo le indiscrezioni, il primo candidato a integrare questa tecnologia potrebbe essere Pixel 11 ProFold. I dispositivi pieghevoli rappresentano l’ambiente ideale per sperimentare nuove soluzioni interne, poiché sono soggetti a sollecitazioni meccaniche continue dovute all’apertura e alla chiusura dello schermo. Una batteria progettata per adattarsi a queste dinamiche potrebbe migliorare affidabilità e durata nel tempo, due aspetti spesso criticati nei pieghevoli di prima generazione.

Un elemento chiave del brevetto riguarda la compatibilità con le tecnologie attuali. Google indica che il nuovo design non comprometterebbe la ricarica wireless né la resistenza ad acqua e polvere, mantenendo quindi uno standard premium in linea con le aspettative del mercato.

Il potenziale della soluzione, però, va oltre lo smartphone. I documenti fanno pensare anche a possibili applicazioni su tablet, notebook e dispositivi indossabili, aprendo la strada a un ecosistema più coerente e orientato alla riparabilità. Resta da capire se questo brevetto si tradurrà in un prodotto reale, ma il contesto competitivo e l’attenzione crescente alla sostenibilità rendono questa ipotesi sempre più plausibile. Insomma, se Google decidesse di portare questa innovazione sul mercato, potrebbe segnare un nuovo equilibrio tra design avanzato e responsabilità tecnologica.