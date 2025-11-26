Google Assistant lascia ufficialmente il posto a Gemini?

Il 2026 viene indicato sempre più spesso come un anno di svolta per l’ecosistema Google. A tal proposito, l’azienda ha, infatti, fissato una data precisa per il ritiro del suo storico assistente vocale. La conferma non arriva da un annuncio pubblico o da un evento dedicato, ma da un banner apparso nelle pagine di supporto ufficiali. Qui si legge che Google Assistant continuerà a funzionare sui dispositivi mobili solo fino a marzo 2026. Si tratta del primo riferimento temporale concreto relativo al passaggio. Un evento che, fino a poche settimane fa, era confinato in comunicazioni generiche. Google, già all’inizio dell’anno, aveva anticipato che entro la fine del 2025 l’accesso all’assistente tradizionale sarebbe stato limitato. Nel frattempo, ha continuato a favorire l’adozione di Gemini, il sistema costruito sull’intelligenza artificiale generativa. Mantenendo, però, per gli utenti la possibilità di scegliere tra i due.

Google Assistant lascia spazio a Gemini: ecco i dettagli

In tale scenario, il ruolo di Gemini non è marginale. Secondo quanto indicato nel banner, il nuovo assistente non sostituirà soltanto quello precedente, ma ne assorbirà i comandi più utilizzati. Google ha sottolineato che non si tratterà di un semplice ricambio tecnologico, ma dell’inizio di una piattaforma destinata a sostenere lo sviluppo futuro dell’intero ecosistema. Lo spostamento delle funzionalità è un altro elemento che preannunciava la chiusura del ciclo di Assistant. Già nel corso del 2024, infatti, alcune capacità erano state rimosse dal vecchio servizio e reintrodotte all’interno di Gemini. Segnalando così un processo di trasferimento graduale.

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Fino al momento del ritiro sarà ancora possibile passare da un assistente all’altro, ma è evidente che tale opzione è destinata a scomparire una volta completata la transizione. Resta da vedere in che modo Google deciderà di sfruttare i mesi che precedono la data fissata. In ogni caso, la scelta dell’azienda di Mountain View indica un cambiamento che va oltre la semplice sostituzione di un prodotto. Segna l’avvio di un modello di assistenza digitale costruito attorno a un’AI più flessibile e contestuale. Il quale è destinato a ridefinire l’esperienza dell’utente.