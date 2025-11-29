Google Aluminium OS: prende forma il nuovo Android per PC che sostituirà ChromeOS

ChromeOS ha accompagnato Google per oltre dieci anni, soprattutto nel settore educativo e nei dispositivi economici. Ora, però, sta arrivando una svolta importante: secondo nuove informazioni, l’azienda sta lavorando a un sistema operativo desktop completamente nuovo, basato su Android e sviluppato con il nome in codice Aluminium. Non si tratterebbe di un semplice aggiornamento, ma di una piattaforma progettata per competere sul serio con Windows e macOS, puntando a quella fascia alta che ChromeOS non è mai riuscito a conquistare.

Le indiscrezioni emergono da un annuncio di lavoro dedicato a un Senior Product Manager, in cui Aluminium viene definito come un sistema costruito con l’intelligenza artificiale al centro. Un dettaglio che chiarisce la direzione dell’intero progetto: creare un OS pensato per laptop evoluti, dove AI e produttività avanzata diventano il cuore dell’esperienza utente.

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Perché Aluminium è diverso da ChromeOS

Nel corso degli anni, ChromeOS è diventato forte nei contesti didattici e in ambito business leggero, grazie alla semplicità e ai costi contenuti. Ma le sue limitazioni strutturali gli hanno impedito di affermarsi come alternativa seria ai sistemi operativi tradizionali. Aluminium mira a colmare proprio questo vuoto: un desktop Android davvero completo, capace di sfruttare applicazioni, ecosistema e AI in un ambiente più flessibile.

L’obiettivo a lungo termine sembra chiaro: sostituire gradualmente ChromeOS. Google però intende mantenere una gestione prudente della transizione, evitando problemi per le aziende che dipendono dai flussi di lavoro attuali basati sui Chromebook. Questa cautela conferma quanto il progetto sia strategico e quanto Google voglia evitare un cambiamento brusco.

Durante lo Snapdragon Summit di quest’anno, Sameer Samat, responsabile dell’ecosistema Android, ha confermato che il nuovo OS desktop arriverà nel 2026, aggiungendo un dettaglio importante: non si tratta più di semplici rumor, ma di una roadmap ormai consolidata.

Compatibilità limitata e una nuova generazione di laptop Android

Resta aperto il tema della compatibilità. È improbabile che Aluminium OS possa funzionare sugli attuali Chromebook, basati su architetture e vincoli pensati per ChromeOS. I dispositivi incompatibili continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al termine del loro ciclo vitale, mentre il nuovo sistema operativo sarà la base per una nuova categoria di laptop Android premium.

Il progetto apre un nuovo capitolo per Google nel mondo PC: un ambiente desktop Android più potente, più moderno e soprattutto progettato per competere davvero ai livelli più alti del mercato.