Google aggiorna Gemini: limiti separati per Thinking e Pro

Google continua a rifinire l’esperienza di Gemini, intervenendo su uno degli aspetti più discussi dagli utenti: i limiti di utilizzo dei modelli avanzati. Con un aggiornamento appena introdotto, le quote giornaliere dei modelli Thinking e Pronon attingono più allo stesso paniere, ma vengono finalmente separate, rendendo l’uso dell’AI più flessibile e prevedibile.

Come cambiano le quote per gli abbonati

In precedenza, chi utilizzava Gemini 3 si trovava a condividere un unico tetto giornaliero di prompt tra Thinking e Pro. Questo significava dover scegliere con attenzione quale modello usare, spesso rinunciando a uno per preservare l’altro. Ora la situazione cambia in modo netto.

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Per gli abbonati ad Google AI Pro, il nuovo schema prevede 300 prompt al giorno dedicati a Thinking e 100 promptriservati a Pro. Chi invece utilizza Google AI Ultra può contare su 1.500 prompt Thinking e 500 prompt Pro al giorno. La separazione è totale: l’uso di Thinking non incide più in alcun modo sui limiti di Pro.

Più libertà nel lavoro quotidiano

Il vantaggio pratico è immediato. Esauriti i tentativi con Pro, diventa possibile continuare a lavorare con Thinking senza blocchi improvvisi. Google ha spiegato che la scelta nasce dai feedback degli utenti, che chiedevano maggiore trasparenza e controllo nel decidere quale modello utilizzare in base al tipo di attività.

Thinking resta ottimizzato per affrontare problemi complessi in modo rapido, mentre Pro continua a rappresentare la soluzione più solida per matematica e codice avanzato. La distinzione delle quote consente di sfruttare entrambi in modo più mirato, senza penalizzazioni incrociate.

Il ruolo dei modelli Gemini 3

I livelli Thinking e Pro sono stati introdotti solo a dicembre, segno che Google è ancora in una fase di affinamento. Al momento, Thinking si basa su Gemini 3 Flash ed è pensato per il ragionamento strutturato. Pro utilizza invece Gemini 3 Pro, considerato lo stato dell’arte della piattaforma per prestazioni e accuratezza.

Accanto a questi rimane disponibile anche la versione Fast, orientata a risposte più rapide e con meno passaggi di ragionamento. Anche Fast si appoggia a Gemini 3 Flash e, a differenza degli altri livelli, non presenta limiti di utilizzo dichiarati. Un’opzione utile quando la velocità conta più della precisione assoluta.