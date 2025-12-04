God of War: in arrivo due stagioni con Amazon?

Nel panorama dell’intrattenimento continua a consolidarsi una tendenza ormai evidente: i grandi franchise videoludici stanno diventando terreno fertile per adattamenti seriali. In tale scenario, Prime Video ha compiuto una mossa strategica ordinando due stagioni tratte dalla saga di God of War. Una decisione che conferma la volontà di investire in progetti già dotati di un forte interesse da parte degli appassionati. La notizia emerge da un’indiscrezione pubblicata da Deadline, testata nota per l’affidabilità nel settore audiovisivo. Il progetto, la cui produzione è attesa a Vancouver dal mese di marzo, ha seguito un percorso complesso. La lunga fase preparatoria ha, infatti, richiesto un cambio di direzione creativa durante l’autunno scorso. Quando è stata ritenuta necessaria una revisione della guida narrativa. A prendere il timone è stato Ronald D. Moore, autore con una lunga esperienza nel genere fantascientifico e drammatico. Legato a titoli come Star Trek, al rilancio di Battlestar Galactica e alla serie For All Mankind.

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Moore ricoprirà il ruolo di showrunner e principale responsabile della scrittura. Oltre a firmare la produzione esecutiva. I primi due episodi saranno diretti da Frederick E.O. Toye, regista che in anni recenti si è distinto per il lavoro su Shōgun e sulla serie di Prime Video The Boys. Non è ancora stato rivelato alcun dettaglio riguardante il cast, anche se Christopher Judge, interprete di Kratos nella versione videoludica, ha già manifestato pubblicamente interesse verso una possibile partecipazione.

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Resta incerta la finestra di debutto sulla piattaforma, ma le tempistiche abituali di produzioni indicano un’attesa ancora lunga. Considerando il lavoro necessario per realizzare un adattamento di tale complessità, è plausibile immaginare che la prima stagione possa approdare su Prime Video non prima della metà del 2027. La serie prenderà spunto dai due capitoli più recenti del franchise. Usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2022. Entrambi ambientati all’interno dell’universo della mitologia norrena.