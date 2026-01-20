Gmail: cambiare indirizzo senza perdere nulla ora è davvero possibile

Per anni il cambio dell’indirizzo Gmail è rimasto un desiderio diffuso, spesso legato a una scelta iniziale frettolosa o a un nome poco adatto al tempo che passa. Di recente, un aggiornamento silenzioso ma significativo ha modificato questo scenario. Google ha infatti rivisto la propria documentazione di supporto ufficiale in lingua inglese, chiarendo che l’indirizzo associato a un account con dominio gmail.com può essere sostituito con un altro indirizzo analogo. In precedenza la procedura veniva descritta come generalmente non consentita, mentre ora viene indicata come disponibile, pur con alcune condizioni. Il cambiamento è stato notato dopo una prima revisione apparsa mesi fa in altre lingue, confermando che qualcosa si stava muovendo già da tempo. La nuova formulazione lascia poco spazio ai dubbi e apre a una possibilità molto attesa da chi desidera rinnovare la propria identità digitale senza dover ripartire da zero.

Come funziona la modifica dell’indirizzo

Secondo quanto indicato da Google, la procedura passa dalle impostazioni dell’account Google, nella sezione dedicata alle informazioni personali. Qui dovrebbe comparire l’opzione per modificare l’email principale, mantenendo lo stesso account e tutti i servizi collegati. La funzione risulta in distribuzione graduale e non compare ancora per tutti gli utenti, con tempi che possono variare anche in base al paese. Una volta disponibile, il cambio avviene senza impatti su foto, email, contatti o documenti archiviati. Il vecchio indirizzo non scompare, poiché resta attivo come alias e continua a ricevere messaggi. Anche l’accesso ai servizi Google rimane invariato, dato che sia il nuovo indirizzo sia quello precedente consentono il login. Questa continuità viene presentata come uno degli aspetti centrali della novità, pensata per ridurre attriti e confusione.

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Accanto alle opportunità emergono alcune restrizioni precise. Dopo il cambio, non risulta possibile creare un altro indirizzo Gmail per dodici mesi e il nuovo indirizzo scelto non può essere eliminato. Google segnala inoltre la possibile presenza di piccoli inconvenienti iniziali con dispositivi specifici, come i Chromebook, o con applicazioni di terze parti che utilizzano l’accesso tramite account Google. Si tratta di aspetti temporanei, legati all’adattamento dei sistemi al nuovo indirizzo. La comunicazione ufficiale invita quindi alla prudenza e a una valutazione attenta prima di procedere. Il quadro complessivo descrive una funzione attesa da anni che diventa realtà, con regole chiare e margini di miglioramento legati alla distribuzione progressiva.