Gli Anelli del Potere 3: Sauron e i Nazgûl dominano i nuovi poster

Sono arrivati online i nuovi poster ufficiali della terza stagione de Gli Anelli del Potere, e a prendersi la scena questa volta sono Sauron e i Nazgûl, piazzati bene in primo piano. A diffonderli è stata direttamente Prime Video, che in queste ore ha pubblicato una serie di immagini promozionali dedicate al ritorno della serie ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli. L’appuntamento per i fan è fissato all’11 novembre, data da cui i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming on demand.

La scelta di mettere al centro proprio il Signore Oscuro e le sue creature più temute non passa certo inosservata. Chi ha seguito le stagioni precedenti de Gli Anelli del Potere sa bene quanto la figura di Sauron sia stata costruita con pazienza, passo dopo passo, e vederla oggi così esposta nel materiale promozionale fa capire su chi punterà lo sguardo la nuova tornata di episodi.

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Sauron e i Nazgûl protagonisti della campagna promozionale

Il dettaglio che salta all’occhio guardando i nuovi poster è proprio questa presenza ingombrante. Sauron domina la composizione e accanto a lui compaiono i Nazgûl, gli spettri legati agli anelli che nell’immaginario dei lettori e degli spettatori rappresentano una delle minacce più inquietanti della Terra di Mezzo. Metterli insieme nella stessa immagine è un segnale piuttosto chiaro sul tono che la terza stagione intende adottare.

Non si tratta di un singolo manifesto ma di un intero gruppo di locandine, rilasciate tutte nello stesso momento. Una mossa che punta a riaccendere l’attenzione del pubblico con un certo anticipo rispetto al debutto, lasciando che siano le immagini a parlare. Per il momento Prime Video si è limitata a mostrare i poster senza aggiungere altri particolari sulla trama, e quindi tutto ciò che si può ricavare arriva da quello che si vede raffigurato.

Per chi aspettava qualche indizio visivo sulla direzione presa dalla serie, insomma, il materiale diffuso offre già parecchi spunti. La centralità del villain e dei suoi servitori più fedeli suggerisce che il confronto con le forze oscure occuperà uno spazio importante nel racconto, anche se ogni dettaglio concreto verrà svelato solo con l’arrivo degli episodi.

Un periodo intenso per il mondo de Il Signore degli Anelli

La pubblicazione dei poster si inserisce in una fase particolarmente vivace per l’universo creato da Tolkien. Oltre al ritorno de Gli Anelli del Potere su Prime Video, in questi giorni sono circolate anche novità sui prossimi film de Il Signore degli Anelli prodotti da Peter Jackson, il regista che ha legato il proprio nome alla celebre trilogia cinematografica. Due progetti diversi, uno per il piccolo schermo e uno per il cinema, che di fatto tengono accesi i riflettori sulla Terra di Mezzo su più fronti contemporaneamente.

Per gli appassionati si prospetta quindi un periodo ricco di contenuti, con la serie televisiva pronta a ripartire e il grande schermo che prepara nuove avventure. Sul versante dello streaming la data da segnare in calendario resta l’11 novembre, giorno in cui la terza stagione de Gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video, con Sauron e i Nazgûl già pronti a occupare il centro della scena come mostrano le nuove locandine ufficiali.

Fonte: TecnoAndroid