Giga 250, la tariffa con più dati proposta da Iliad

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Giga 250:la promozione di Iliad con più giga

Al giorno d’oggi, quando gli utenti vogliono attivare una promozione telefonica mobile per il proprio smartphone, ricercano dei punti in particolare.

Questi punti sono innanzitutto il prezzo dell’offerta che non deve essere eccessivo e inoltre non deve cambiare e aumentare nel tempo. Il secondo punto è la facilità con cui poter attivare la promozione e anche comunicare con l’assistenza in caso di bisogno.

Come ultimo punto si potrebbe anche pensare alla quantità di elementi presenti all’interno dell’offerta, soprattutto la quantità dei dati è il rapporto qualità prezzo tra la quantità degli elementi e il loro costo. Iliad riesce a soddisfare pienamente tutti i punti più richiesti dagli utenti, ed è per questo che è uno degli operatori telefonici più apprezzati in Italia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Giga 250:la promozione di Iliad con più giga

Durante la giornata, gli utenti sono portati ad utilizzare molto lo smartphone, soprattutto i giga per il lavoro, per lo svago e per molto altro. Ecco perché si è sempre la ricerca di promozioni con un numero di giga adeguato e Iliad fa sicuramente al caso degli utenti.

La promozione telefonica dell’operatore francese che mette a disposizione più giga in assoluto si chiama Giga 250. Il piano tariffario prevede la presenza di 250 giga di Internet con tecnologia 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte. Inoltre, nella promozione sono inclusi anche i minuti ed SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, 18 giga extra da utilizzare nei paesi europei e anche minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Giga 250 prevede un costo di attivazione della Sim di 9,99 € una tantum, mentre il costo mensile della tariffa è di soli 11,99 € al mese per sempre. Questa tariffa rispecchia perfettamente tutti i punti elencati in precedenza e può senza ombra di dubbio interessare molti utenti.