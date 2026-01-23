Genesis sceglie l’Italia: il debutto premium che punta sull’elettrico

Il 2026 segna l’ingresso di Genesis nel mercato automobilistico italiano, un passo che amplia la presenza europea del marchio coreano nato a Seul nel 2015. L’arrivo non è pensato come una semplice espansione commerciale. Si parla invece dell’introduzione di un nuovo modello di relazione con il cliente ispirato al concetto tradizionale “Son-nim”, che pone l’ospite al centro dell’esperienza. L’obiettivo? Costruire un percorso che parte dallo showroom e accompagna l’automobilista lungo tutto il ciclo di utilizzo del veicolo, mettendo al primo posto comfort, attenzione ai dettagli e servizi personalizzati.

L’identità di Genesis si muove lungo una linea precisa. L’azienda si propone di rompere gli schemi del settore premium senza perdere eleganza. È da questa filosofia che nasce la visione “Disruption, Refined”, una combinazione di audacia e misura che si riflette sia nell’approccio al prodotto sia nella comunicazione del brand. Anche il linguaggio stilistico segue questa impostazione, con il concetto di Athletic-Elegance che fonde proporzioni armoniche e carattere dinamico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews

Gli interni sono progettati come ambienti da vivere, con materiali selezionati, superfici curate e tecnologie integrate in modo discreto. Tutti è studiato per offrire una sensazione di naturalezza e benessere.

Genesis tra rete italiana, modelli elettrici e prospettive per il futuro

Il debutto operativo partirà con due showroom, previsti a Padova e Roma, che apriranno in primavera insieme al lancio commerciale e ai primi test drive. Entro la fine dell’anno la rete verrà ulteriormente ampliata, affiancando allo sviluppo dei punti vendita anche una struttura post-vendita pensata per garantire standard elevati di assistenza. Genesis arriva sul mercato italiano con una gamma interamente elettrica composta da tre modelli. Abbiamo GV60, un SUV compatto dal carattere sportivo; Electrified GV70, orientato al comfort e alla precisione di guida; ed Electrified G80, la berlina di rappresentanza che incarna la visione più raffinata del marchio.

In contemporanea, il brand rafforza la propria immagine anche attraverso lo sport e la competizione, con l’ingresso nel campionato mondiale endurance e la presenza della hypercar GMR-001 nella tappa italiana di Imola. Questo impegno tecnologico ha l’obiettivo di trasferire innovazione e know-how direttamente sui modelli di serie. Per Genesis, l’Italia rappresenta così un mercato simbolico, legato alla cultura del design e alle elevate aspettative dei clienti premium. La strategia messa in atto? Costruire relazioni solide, offrire prodotti unici e posizionarsi come alternativa credibile ai marchi storici del settore alto di gamma.