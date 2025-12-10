Gemini sul web cambia pelle: nuovo tema scuro e una home più organizzata

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Google continua a spingere sull’evoluzione di Gemini, e dopo l’aggiornamento dell’app per smartphone, è ora il turno della versione web. La piattaforma sta infatti ricevendo una riprogettazione che punta a un look più moderno e coerente, introducendo anche piccole e utili migliorie alla navigazione quotidiana. L’obiettivo è rendere l’assistente più riconoscibile, più immediato e più comodo da utilizzare nel lavoro di tutti i giorni.

Una homepage ripensata per essere più chiara e accogliente

Il primo cambiamento evidente è l’introduzione di un saluto più personale: nella versione inglese, il tradizionale “Hi” lascia spazio a un più caloroso “Hello”, accompagnato dall’icona a forma di scintilla tipica del brand Gemini. Una modifica semplice ma simbolica, che contribuisce a rafforzare l’identità visiva del servizio. A livello estetico arrivano anche piccole animazioni: la schermata di caricamento introduce un nuovo elemento rotante, rendendo l’attesa meno statica e più curata. Le pillole dei suggerimenti iniziali, spesso la prima guida all’uso per gli utenti, vengono centralizzate e private del vecchio contenitore sfumato. La scelta va nella direzione di un’interfaccia più pulita, lineare e facile da leggere.

Il nuovo tema scuro e un layout più bilanciato

Uno dei ritocchi più evidenti riguarda la modalità dark: il grigio della vecchia interfaccia viene sostituito da un nero assoluto, più elegante e più in linea con gli standard grafici delle app moderne. La finestra della chat e la barra laterale mantengono colori coerenti con la precedente versione, mentre il tema chiaro si scurisce leggermente per ridurre il contrasto. Le conversazioni, invece, rimangono invariate: Google sembra aver preferito concentrarsi sulla riorganizzazione della homepage prima di intervenire sul cuore dell’esperienza, la chat.

Una nuova area dedicata ai contenuti generati

Tra i miglioramenti pratici spicca l’introduzione della sezione “I miei contenuti”, visibile nel pannello laterale. Da qui l’utente può accedere in modo diretto a:

immagini

video

progetti Canvas

output generati tramite Gemini

Aprendo la cartella si passa a una visualizzazione a schermo intero, raggiungibile anche via URL all’indirizzo gemini.google.com/mystuff. Per chi usa Gemini per lavoro creativo o per gestire materiali multimediali, si tratta di un’aggiunta particolarmente utile.

Rollout in corso

Come spesso accade per i servizi Google, la nuova interfaccia sta arrivando agli utenti in maniera graduale. Molti l’hanno già ricevuta, mentre per alcuni potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno. L’aggiornamento è lato server e non richiede alcuna installazione manuale.