Gemini App: Google cambia l’UI con tema scuro e altro ancora

Ovviamente, come potete immaginare il team di sviluppo di Google non va mai in vacanza e anzi continua a sfornare update uno dietro l’altro per tutte le applicazioni, tra queste ovviamente figura l’applicazione Gemini che consente di accedere all’intelligenza artificiale di Google senza nessun tipo di problema, recentemente il team ha rilasciato un update lato server che va a cambiare alcuni dettagli sia nell’interfaccia grafica sia nelle funzionalità, scopriamo insieme che cosa è stato modificato.

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Tanti piccoli cambia

Partiamo dal cambiamento sicuramente più evidente a tutti quanti, il tema scuro per quanto riguarda l’interfaccia grafica ora è passato da un colore tendente al grigio blu ad un colore totalmente nero, ovviamente il tema scuro deve essere impostato a discrezione dell’utente che può scegliere sia impostarlo arbitrariamente oppure far seguire all’applicazione il tema reimpostato all’interno del proprio dispositivo, fatto sta che ora lo sfondo del tema scuro è diventato nero.

Subito dopo questa modifica salta subito all’occhio una modifica nell’interfaccia grafica per quanto riguarda la schermata che viene visualizzata non appena apriamo l’applicazione, adesso infatti è presente una frase di benvenuto sotto la quale sono citate tutte le principali possibilità offerte dall’applicazione, come ad esempio generare un’immagine tramite il software nano banana oppure generare un video tramite VEO.

L’ultimo elemento sicuramente di rilievo e l’update di VEO 3.1, l’editor generativo di video che consente agli utenti di generare clip semplicemente tramite un prompt testuale, adesso gli utenti possono inserire fino a tre immagini per guidare l’algoritmo che resterà altamente fedele alle immagini e ai colori inseriti senza andare tra l’altro a modificare o alterare i personaggi presenti, l’algoritmo infatti, cercherà di restare quanto più fedele acquisendo uno stile specifico in base alle immagini sorgenti, andando di fatto a creare un mondo intorno a queste ultime.

Ovviamente per usufruire di tutte queste migliorie, assicuratevi di avere l’ultima versione dell’applicazione Gemini installata all’interno del vostro dispositivo.