GE Vernova accelera: il reattore BWRX-300 supera lo Step 2 UK

Il settore del nucleare è sempre stato visto come un mondo dai tempi biblici, dove tra la posa della prima pietra e l’accensione di una lampadina possono passare decenni di scartoffie e ripensamenti. Eppure, ogni tanto arriva una notizia che spariglia le carte, e quello che sta succedendo con il piccolo reattore BWRX-300 di GE Vernova nel Regno Unito ne è la prova lampante. Questo reattore modulare, che tecnicamente chiamiamo SMR, ha appena bruciato le tappe completando lo Step 2 della valutazione britannica. Potrebbe sembrare l’ennesimo timbro su un modulo ministeriale, ma vi assicuro che nel linguaggio della sicurezza atomica è l’equivalente di un record sui cento metri piani.

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GE Vernova semplifica il nucleare con BWRX-300, più veloce e replicabile

La cosa che colpisce di più è la velocità. Siamo abituati a vedere progetti nucleari che si incagliano per anni in revisioni infinite, ma questo modello è riuscito a superare le prime fasi del percorso regolatorio del Regno Unito più rapidamente di chiunque altro prima d’ora. Questo non succede per fortuna o per qualche favore politico, ma per una scelta progettuale precisa: la semplicità. Invece di inseguire cattedrali nel deserto, gli ingegneri di GE Vernova hanno puntato su un design standardizzato, pensato per essere replicato come se fosse un prodotto industriale quasi di serie. Hanno preso l’esperienza che stanno già accumulando nei cantieri in Canada e l’hanno portata sul tavolo dei severissimi ispettori britannici dell’Office for Nuclear Regulation.

Durante questa fase di valutazione, le autorità non hanno cercato solo il pelo nell’uovo, hanno passato ai raggi X ogni singolo aspetto della sicurezza ambientale e strutturale. Il fatto che non siano emerse criticità significative è un segnale di una solidità progettuale che inizia a far tremare i competitor. Ma il bello è che questo non è un esperimento isolato. Mentre a Londra si discute di autorizzazioni, a Darlington, vicino a Toronto, il primo di questi moduli è già fisicamente in costruzione. È una strategia a tenaglia: si costruisce in Nord America, si ottengono i permessi in Europa e si crea una sorta di passaporto tecnologico che permetterà a questo reattore di sbarcare in Polonia e in altri Paesi senza dover ricominciare ogni volta la trafila burocratica da zero.

L’idea che sta dietro al BWRX-300 è quasi rinfrescante nella sua pragmaticità. Si tratta di fornire energia costante a una città di medie dimensioni o a un distretto industriale senza i costi fuori controllo delle grandi centrali tradizionali. Usano combustibile che è già stato autorizzato da tempo e tecniche costruttive che promettono di tenere a bada il portafoglio. Se queste premesse si trasformeranno in realtà nei prossimi anni, potremmo trovarci di fronte al vero punto di svolta per la transizione energetica. Non parliamo più di sogni futuristici, ma di una nuova generazione di nucleare che è più agile, meno monumentale e decisamente più adatta a rispondere ai bisogni urgenti di oggi.